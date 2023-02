Yuridia no es la única artista que ha denunciado ser víctima de comentarios gordofóbicos y hostigamiento, pues la actriz Karol Sevilla también reveló algunos momentos complicados a los que se enfrentó cuando subió algunos kilos.



Foto: @yuritaflowers

Recientemente, el caso de la intérprete de “Ya te olvidé” ha resonado en redes sociales y en los medios de comunicación luego de que esta señalara a la periodista Pati Chapoy y al programa “Ventaneando” de hacer fuertes comentarios sobre su aspecto físico, ante esto, la exactriz de “Soy Luna” dio su postura y recordó su pasado.

“Para mí fue muy complicado cuando subí de peso y empecé a encontrar mucho hate. Mucha agresión hacia mi persona y mi cuerpo. Fue una decisión propia querer bajar de peso, el querer estar bien. De hecho bajé 10 kilos y estoy muy bien”, expresó Sevilla a medios de comunicación.

La famosa reconoció que los comentarios sobre su cuerpo le molestan: “Yo descubrí en las redes sociales muchas inseguridades que no sabía que tenía en mi mente”, agregó.

Asimismo detalló que su decisión de bajar de peso fue propia y no por los comentarios del público, pues aunque en ocasiones los usuarios llegan a creer que influyen en la vida de los famosos, en realidad deciden lo mejor para ellos.

Por su parte, compartió que aconsejar a personas más jóvenes sobre el amor propio ha sido un proceso complicado debido a que ella también ha tenido que aprender de sus errores y aciertos.

“Ya no me quedo callada. Hoy defiendo mi cuerpo. Defiendo mi talento y defiendo lo que soy como persona y los fans lo han entendido”, explicó.

Por su parte, recordó un momento familiar que la llevó a mejorar su calidad de vida, ya que su hermano le reiteró que en efecto estaba subida de peso: “Fue muy duro, porque uno dice la familia no te va a decir esos comentarios pero me ayudó demasiado porque me dijo que abriera los ojos. Empecé a hacer ejercicio, empecé a comer más sano, tomar vitaminas”.



Foto: Vía Instagram @karolsevillaofc

¿Qué opina Karol Sevilla sobre el caso Yuridia?

En el video del canal de Youtube de Berenice Ortiz, se escucha decir a Karol que apoya a la cantante.

“Sino es mi cuerpo, no opino. Ella es una persona muy talentosa y creo que nosotros no nos debemos a nuestro cuerpo”, comentó.

Además expresó que aunque en la sociedad ha crecido con ideales sobre las medidas de 60, 90 como un reflejo del cuerpo perfecto, ella considera que cualquier tipo de cuerpo lo es.

“El cuerpo es perfecto tal y como es y creo que nosotros los artistas nos debemos a nuestro talento”, reiteró.



Foto: @karolsevillaofc