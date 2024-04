No sólo arremetió contra AMLO, este es el historial de polémicas de Susana Zabaleta

En las últimas horas, Susana Zabaleta se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales, luego de que hiciera fuertes declaraciones contra el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su gestión frente al país.

En entrevista con Carlos Alzraki, la actriz y cantante reveló que se arrepiente de haberle dado su voto y confianza al político a quien, además, acusó de embaucarlo con un discurso en pro de las artes que, al final, solo quedó en eso.

Las palabras de Zabaleta han dividido la opinión pública, pero esta no es la primera vez que se ve en medio de la polémica; incluso, su largo historial de escándalos van desde arremeter contra famosas figuras del espectáculo, hasta "defender" a la iglesia católica.

Estos son algunos momentos en la vida de la irreverente intérprete que la han llevado a estar debajo de los reflectores:

El apoyo que demostró a Gatell durante la pandemia por Covid. En medio de la emergencia sanitaria que llevó a México y al mundo entero a confinarse en sus casas, "La Zabaleta" desató las críticas en las redes sociales, esto al publicar un video en el que expresaba su "ferviente" apoyo al entonces subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

“Estimado doctor Gatell, usted tiene toda mi atención y estimula mis funciones mentales superiores. Gracias doctor Gatell, gracias”, se le oye decir a la actriz con una voz provocadora mientras se lleva las manos al pelo en modo seductor. Muchos se lanzaron contra ella, pues, en ese entonces, atravesábamos la fase más complicada de la pandemia, por lo que nadie lo consideró gracioso.

Las declaraciones sobre Plácido Domingo tras ser señalado de acoso. En 2022 el tenor fue acusado de violencia sexual, Zabaleta, quien trabajó con el cantante fue cuestionada por los medios y aunque consideró que era una situación bastante fuerte, también manifestó el gran cariño que siente por él.

"Creo que es muy fuerte hablar de eso en esta época y por la lucha que hemos tenido muchas mujeres", dijo. "Es difícil trabajar así, y yo lo amo a Plácido y sé que es un enamorado igual que yo, entonces ¿qué te puedo decir?", agregó.

Censura a Julión Álvarez por comentarios machistas. Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, Susana se unió a la cultura de la cancelación contra Julión Álvarez cuando éste, en 2016, aseguró que si una mujer no sabía trapear, no le servía. La cantante de ópera, entonces, arremetió contra el llamado "Rey de la taquilla" y no sólo gritó a los cuatro vientos que ni Álvarez ni su música eran santos de su devoción; sino que reveló que jamás compraría uno de sus disco y que hasta estaba prohibido en su casa.

En contra de la presentación de Rosalía en el Zócalo. En abril del 2023, la "Motomami" se presentó de manera gratuita en la plancha del Zócalo capitalino de manera gratuita. Aunque se dijo que la española no cobró un solo peso por este concierto, trascendió que en realidad el gobierno le habría pagado una fortuna por su presencia.

Ante esto, Susana se manifestó en contra y desaprobó que, presuntamente, se usara dinero público para financiar estos eventos, cuando la ciudad tiene otras necesidades: "que qué poca madre que (se esté pagando a Rosalía) en lugar de ayudar a los perritos, y a los niños, y a los ancianos y al Metro”, afirmó.

"Defiende" a la Iglesia católica: En la sexta temporada de "La más Draga", Zabaleta fue una de las invitadas especiales y su participación generó gran polémica por un comentario que hizo y que muchos consideraron a favor de la Iglesia católica.

Todo ocurrió cuando uno de los participantes decidió usar su vestuario a manera de protesta contra el abuso a menores que se ha denunciado dentro de la institución. Susana consideró los mensajes como demasiado fuertes, sobre todo para un país donde la religión es tan importante: "Tenemos que pensar que somos personas públicas y las cosas que de repente decimos, a veces son demasiado fuertes. Sentí tan fuerte porque el 80 por ciento de la gente en México son católicos y se me hizo muy fuerte lo que elegiste”, dijo.

