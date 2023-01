No podrás creer como lucía Amanda Dudamel, primera princesa de Miss Universo, antes de las cirugías

El nombre de Amanda Dudamel es uno de los más escuchados en los últimos días ya que la venezolana consiguió el título de primera princesa en el último certamen de Miss Universo.

Incluso algunas personas creen que el triunfo de R’Bonney Nola Gabriel estuvo arreglado, y que la corona debía ser para Dudamel. Sin embargo Dudamel no es noticia por su talento o su belleza, sino por cómo lucía antes su rostro de realizarse algunas cirugías estéticas.

Leer más: ¿El Salvador ya tiene fecha para Miss Universo 2023? Esto se sabe...

¿Cómo lucía antes Amanda Dudamel?

Amanda Dudamel aseguró que había notado que tenía un detalle en su rostro que como tal no le generaba inseguridad, pero sí cuando tenía que posar frente a las cámaras, ya que sabía que era muy notorio.

Leer más: Ximena Navarrete aclara sí hubo o no fraude en Miss Universo

Tras darse cuenta de esto, Amanda Dudamel decidió someterse a una pequeña cirugía. “Cuando veo las fotos ahora del pasado, no entiendo realmente cómo yo no podía notar todo lo que tenía por corregir, pero cómo a eso se pudo lograr de manera mínimamente invasiva y ahora me ha dado muchísima más confianza”, expresó la participante del certamen Miss Universo.



Foto: Amanda Dudamel. Fuente: Instagram @missvenezuela

Amanda Dudamel aseguró que ese detalle en su rostro empeoraba con el paso del tiempo ya que su mordida no era correcta. Si bien se trata de un tema estético, no deja de tener anclaje también en una cuestión de salud.

“Siempre he notado que cuando sonrío de lado generalmente esta parte sobresale mucho y además sabiendo que mi mordida no es 100 por ciento adecuada, estoy consciente de que eso ha afectado incluso mi respiración, mi mandíbula acá en la parte inferior siempre estaba muy escondida”, aseguró Amanda Dudamel.



Foto: Amanda Dudamel. Fuente: Twitter @showmundialshow

El médico que atendió a Amanda Dudamel también aseguró que la cirugía incluso le ayudó a la venezolana a conseguir simetría en su rostro. “A Amanda se le hizo una cirugía ortográfica para controlar el exceso de crecimiento maxilar, simetrizar el rostro y mejorar el contorno mandibular”, explicó el doctor que la atendió.