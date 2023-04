"No me paro desgraciada": reviven pleito entre Lucía Méndez y Madonna

A Lucía Méndez no le emociona ir al concierto que Madonna ofrecerá en México el próximo año, pues no tiene una buena experiencia con la cantante, así lo dijo en una reciente transmisión en vivo donde fue cuestionada por un fan.

Madonna ofrecerá un show en 25 de enero en el Palacio de los Deportes, como parte de su “Celebration Tour”, por lo que Méndez fue cuestionada al respecto:

“¿Que si voy a ir a ver Madonna?, no, ay no, definitivamente no, no me emociona mucho ir a ver a Madonna”, expresó usando una mueca de chocancia que los cibernautas ya rescataron y lo están usando como meme, pues los boletos ya empezaron a salir a la venta y no están nada baratos.

"Yo todo ardido después de no alcanzar boletos para Madonna e intentarlo una hora entera", se lee en uno de los memes en los que usaron lo que la actriz de 68 años expresó en su live.

Yo todo ardido después de no alcanzar boletos para Madonna e intentarlo una hora entera. 🥲 pic.twitter.com/aLTs20Xgao — Rodrigo Luna (@RoyLunaS) April 20, 2023

Y es que los precios de los boletos van desde los mil 20 pesos, hasta los 11 mil 600, lo cual ha generado descontento entre los usuarios.





Así fue el pleito entre Lucía Méndez y Madonna

Lucía Méndez ha contado en diversas ocasiones el desagradable episodio que vivió en un concierto de Madonna en Miami, donde asistió hace varios años con su entonces marido, el cubano Arturo Jordán, quien la invitó al concierto, había comprado entradas en un muy buen lugar, pero Lucía no quería ir porque sentía molestias en la rodilla pues días antes se había lastimado haciendo spinning.

Pero ante la insistencia de su entonces esposo, asistieron al show en el que asegura, terminó de pleito con Madonna porque la cantante quería que se levantara de su lugar y se pusiera en ambiente, pero Méndez se resistió a hacerlo, lo que según ella, ocasionó que la artista se enfureciera.

“A ella le molestaba que yo estuviera sentada junto con mi marido; ‘soy Madonna y cómo te atreves a hacer esto’, ¿no?, entonces yo seguía sentada”, le contó a Adela Micha.

Relató que personal de seguridad de la cantante llegó hasta su lugar y le pidió que se levantara porque Madonna estaba cantando, pero la Mendez se negó, y la discusión comenzó.

“Le dije, compré mis boletos y no tengo por qué estarte dando explicaciones y si me sigues molestando, ‘I wanna call my lawyer’ (Voy a llamar a mi abogado)”, recordó entre risas.

La protagonista de “El maleficio” dijo que Madonna presionaba a su equipo para que Méndez se parara, pero esto no ocurrió: “pues menos me paro desgraciada”, pensó en aquel momento.

La situación se puso más tensa y aunque su marido le pidió que se levantara, ella se negó ante la insistencia de todos para que lo hiciera: “aunque me lo pida no lo voy a hacer”, les decía.

Supuestamente, Lucía provocó a Madonna con un juego psicológico a su ego, pues lo que la intérprete estadounidense quería era su total atención, pero no la obtuvo.

“Hasta que llegó un momento que desesperé a Madonna, soy artista y no me apantalló, aunque sea Madonna, y sentada me le quedaba viendo, hablaba con mi marido para que más se enojara, fue un juego psicológico el que le hice a su ego”.

Finalmente, Lucía Méndez hartó a Madonna, quien según la mexicana, le buscó la mirada y le dijo: “Fuck you” (vete a la mierda); por supuesto que Mández se desquitó y buscó el momento para decirle “Fuck you!”, y desde ese momento, Madonna “ya no volteó a ver” a Lucía.

Esta anécdota ha sido cuestionada por algunos usuarios, quienes aseguran que todo es producto de la imaginación de Lucía Méndez, pero ella sigue sosteniendo que ocurrió, y que existen videos que evidencian cómo a Madonna le molesta que la gente no se ponga de pie durante sus conciertos.