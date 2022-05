No más sexo entre Kourtney y Travis, ¿juran en nombre de la castidad?

Kourtney Kardashian y Travis Barker, recientemente casados, ¿le dicen no al sexo? Al parecer, la luna de miel de la pareja puede esperar, pues, esta mañana, la hermana mayor de las Kardashians reveló que ella y el baterista de Blink 182 tienen como objetivo una desintoxicación completa; nada de café, ni bebidas con alcohol y, por su puesto, cero relaciones sexuales. ¿Lo lograrán?

No es una novedad que Kourtney Kardashian es una mujer que se conduce por la vía sana, durante las transmisiones de Keeping Up with the Kardashians, la empresaria de 43 años, demostró su estilo de vida vegana y de mucho ejercicio, lo que, evidentemente, ha intervenido en la gran condición física que conserva. En cambio, Barker, de 46 años, cuenta con un pasado lleno de drogas y alcohol.

Pero su relación, sumamente estrecha, desde que comenzaron a salir a finales de 2020, ha generado que ambos cambien sus hábitos, en menor o gran medida. Kourtney adoptó un estilo más alternativo, con jeans cargo y atuendos de piel, y Travis se mostró más expresivo y público que con cualquiera de sus antiguas compañeras.

Ahora, la pareja se someterá a un compromiso de desintoxicación, el cual aún no aclaran qué duración tendrá, pero habitualmente se prolongan entre 12 a 28 días. Evidencia de su compromiso, es que en su boda, el pasado domingo 15 de mayo, no hubo brindis.

