No le hablen a Adriana Lavat de Rafa Márquez

Mejor ni menciones el nombre de Rafa Márquez frente a su ex esposa Adriana Lavat porque si no, se enoja y se retira. “No me vayas a preguntar pendejadas porque me voy (risas), ya le soné el tono y hasta luego, pero dime”, respondió Lavat antes de que una reportera le preguntara. “Rafael Márquez es el padre de tus hijos y cuando fue vinculado…”, cuestiona la reportera. “Eso no tengo ni idea y no creo que sea correcto que me preguntes porque no es mi problema; cuando encuentres al señor le preguntas a él, adiós”, interrumpió Adriana.

Nieto de Cantinflas apoya a José Joel y Marysol

El conflicto entre los hijos de José José despertó pasiones entre sus seguidores, incluso algunos tomaron partido en este pleito, que aparentemente tuvo un final feliz por el momento, entre ellos Mario Moreno del Moral, nieto de Cantinflas, que manifestó su apoyo a José Joel y Marysol con un tuit. “La ambición y soberbia de #Sarita la hija de #josejose me recuerda a una bruja en particular queriendo quedarse todo, hasta el cadáver...”, escribió el también cineasta, mandando también claro mensaje a quien fuera esposa de su padre, Mario Moreno Ivanova, Tita Márbez.

Vanessa Guzmán evita hablar de su situación sentimental

Vanessa Guzmán está en México y no tiene reparo en hablar de su regreso a la pantalla con Juan Osorio y del amor por sus hijos, que se quedaron en Estados Unidos haciendo sus propias actividades y a cargo de su padre. De quien no quiso hablar es de Uberto Bondoni, quien fuera su pareja sentimental. La actriz pidió solamente quedarse con que él está en EU y ella en México y cada quien haciendo sus cosas.