GUADALAJARA.- ¿Qué pasa cuando lo negativo se junta en un solo día? Si eres joven, lo más seguro es que pienses que se trata del fin del mundo.

“Lidiar con la pareja, tener que pagar la renta, que te corran del trabajo, si sumas todo, obviamente piensas que es el final de todo”, dice el realizador Diego Toussaint.

Y lo ha hecho patente en la cinta “No, gracias, ya no fumo”, con Esmeralda Soto (“La flor más bella” y “Las Bravas”), que se encuentra en competencia en el Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad.

“Me gusta demostrar esa etapa en nuestras vidas, en la que parece todo se tiene en orden, pero no, es una aventura que todos lidiamos” dice Toussaint.

Lee también: El espíritu de Sara Montiel llega al FICG

El propio realizador retomó pasajes de su vida como impulso para el largometraje que incluye en su elenco a Ximena Ayala (“Perfume de violetas”) y Juan Daniel García (“Ya no estoy aquí”).

“Imaginé que a, través del sarcasmo, se viera a una chava que despiden y que se cree que tiene día libre, pero cuando fue la pandemia es que me di cuenta de que se trataba de una persona en busca de encontrarse, de que salió del nido (familiar) muy rápido; yo tuve trabajos raros para eso, estuve limpiando aires acondicionados industriales y en algún momento pensé qué hacía ahí, entras en conflicto cuando lo que quieres es un abrazo”, comenta.

Destaca que la idea es que se vea a los personajes con cierta empatía, pues aunque realmente no están viendo riesgos grandes, para ellos si lo son.

“Es decir: no he estado en la guerra o que se vaya a acabar el mundo, pero eso no quiere decir que la vida no sea un drama y eso era lo que quería poner”, comenta.

Lee también: "Soy Frankelda" da alma al cine en tiempos de Inteligencia Artificial

La cinta se rodó en Guadalajara por lo que entró en la sección Hecho en Jalisco, creada para resaltar el talento local, contemplando en esta ocasión siete títulos, entre ellos “Abracadáver”, “Ceremonia” y “Sobre las olas”.

Jalisco es por ahora la segunda entidad, luego de la Ciudad de México, donde más se filma en la República Mexicana. En mucho por el cash rebate, un incentivo que permite regresar dinero a los productores que filman en tierras tapatías.

Lee también: Eugenio Derbez produce corto sobre violencia contra mujeres en los casting

rad