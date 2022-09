Estefanía Ahumada sorprendió con la noticia de que comenzó una relación, pero no se trata de Miguel Martínez, con quien se llegó a creer que podría comenzar un noviazgo, ni tampoco de una segunda oportunidad con “El Potro”, sino de un arquitecto español con quien ya emprendió su primer viaje como pareja, con destino a nada más y nada menos que Ibiza.

Estefanía y Potro, un amor fallido

Desde que la actriz española llegó a México, en 2017, ha sido relacionada con algunos compañeros del medio artístico. Fue en junio de 2020, cuando formó parte del programa de desafíos “Guerreros” y donde conoció a Luis “Potro” Caballero, con quien entabló una relación amorosa por más de un año.



Durante su relación, la pareja participó en la segunda temporada del reality “Inseparables”, sin embargo, una revista de circulación nacional indicó que fue dentro de este show cuando se intensificaron los problemas entre Estefanía y Luis, pues habían decidido ingresar al proyecto en la búsqueda de limar asperezas, pero ocurrió lo contrario.

¿Miguel Martínez, una nueva oportunidad para Estefanía?



En agosto el 2021, Ahumada y Caballero oficializaron su separación. No fue hasta casi un año después, cuando la actriz y conductora volvió a ser relacionada con otro famoso; el actor Miguel Martínez, quien fue su pareja en el concurso “Las estrellas bailan en Hoy”, a través del que demostraron tener gran química entre ambos.



Pero no fue la conexión lo único que evidenció la atracción entre los actores, sino que ellos mismos hablaron directamente de lo que sentían una por el otro. En una de las trasmisiones de la competencia, Andrea Escalona les preguntó si se gustaban, a lo que Estefanía contestó que sí y Miguel, emocionado, señaló que no había forma de no sentirse atraído por una mujer como la española.

El amor llega cuando menos te lo esperas

Y aunque, en alguna ocasión, se dieron un beso totalmente en vivo y, además, hablaron de que se encontraban abiertos de darse una oportunidad al amor, fue el día de ayer que, la actriz de 30 años no sólo acabó con toda esperanza que ella y Miguel tuvieran una relación, sino que dio a conocer a quien es verdaderamente su pareja, el arquitecto español José Barea.



En una publicación en su cuenta de Instagram, Estefanía compartió una serie de fotografías en la que se ve en compañía de Barea en las playas de Ibiza, España. La actriz escribió: “Veranos que cambian la dirección de tu alma”.

Por su parte, el novio de Ahumada ha compartido un par de historias en la que sugiere que cada uno ha vuelto a sus respectivos compromisos, luego de unos días de vacacionar, por lo que extraña mucho a su novia. Hace un par de horas, el arquitecto posteó que, pese a que le encanta ejercitarse, sin Estefanía a su lado “tenía hueva” de ponerse en forma.



¿Quién es José Barea, nuevo novio de Estefanía Ahumada?

José Barea está al frente de la firma arquitectónica “Barea” desde hace nueve años, la cual, tiene sedes en Madrid, Baleares y Valencia, pero también colabora con proyectos de proyección internacional. El arquitecto también tiene estudios en ingeniería industrial, por parte del Politécnico de Milano. Además de su lengua de origen, domina el inglés e italiano. En el ámbito personal, también fue novio de la supermodelo española Esther Cañadas.

