Niurka sonroja a su hijo Emilio Osorio con íntimo comentario

A Niurka no le da pena hablar de lo que sea y como se le antoje, así sea con los medios de comunicación o con sus hijos, y en pleno cierre de 2022, la cubana, que se encuentra de viaje con sus tres retoños: Kiko Romina y Emilio, está dando de qué hablar en redes por unos comentarios que le hizo a su hijo menor Emilio.

Ha sido un año difícil para Niurka, pues en el reality "La Casa de los Famosos" se enamoró del actor Juan Vidal, quien previo a esto había mantenido una relación con la actriz Cynthia Klitbo, quien le advirtió sobre Vidal, pero Niurka prefirió correr el riesgo, y aunque vivió unos meses ese amor, pronto se dio cuenta que estaba con un "narcisista", y el romance llegó a su fin.

Ahora, la polémica vedette cerará el año en familia y de viaje por el mar, donde según los videos que han compartido en redes, se la están pasando muy bien.



Niurka con sus hijos. Instagram.

La relación de Niurka con sus hijos es muy buena, según han dicho todos en diversas entrevistas, sin embargo, la forma de ser de la llamada "mujer escándalo" ha sonrojado a sus hijos en más de una ocasión, esta vez le tocó el turno a Emilio, de 20 años.

Según contó Niurka a manera de anécdota, Emilio y ella se bañaban juntos hasta que su hijo cumplió nueve años, a partir de este momento, él ya no quiso bañarse con su madre.

"¿Por qué ya no quisiste?", cuestionó Niurka ante la evidente vergüenza que Emilio sintió al escuchar ese recuerdo de su madre.

El comentario de Niurka que más dividió opiniones fue el que hizo después.

"He querido que se bañe conmido desde entonces para ver cuánto le ha crecido el ****", expresó entre risas mientras Emilio reaccionó apenado y le pidió que se callara.

La broma, lejos de tomarse como tal en redes, generó comentarios desaprobatorios hacia la cubana, pue usuarios consideraron que con sus hijos debe haber respeto, y ese tipo de comentarios no son correctos.

Otros usuarios aplaudieron la confianza que hay entre Niurka y sus hijos.

"Aquí las santas criticando, es mejor tener confianza con los hijos y hablar las cosas como son, ya conocemos a Niurka lo deslenguada que es, no podría ser de otra manera con su hijo". "No sé si me cae bien o mal… es tan vulgar y no se mide. Buscando siempre sus 5 segundos para que no se olviden que existe".

Lo cierto es que después de este bochornoso momento, madre e hijo se subieron juntos a un juego mecánico, y no han dejado de mostrar el cariño que hay entre ellos.

