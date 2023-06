Niurka pide a Emilio Osorio cuidarse de las “gárgolas”

Antes de ingresar a La casa de los famosos México, Emilio Osorio recibió consejos de la mejor especialista en el terreno de escándalos y polémicas: su madre Niurka Marcos, quien tiene experiencia en realities y encierros, como Big brother VIP y México baila.

“Mi mamá me ha dicho que no me deje, que hay muchas ‘gárgolas’, que si en algún momento alguien me hace algo, me defienda. Yo nunca le he tenido miedo a la verdad, soy una persona bastante sincera: pido perdón y si hay algo que debo exigir, lo exijo”.

Para el actor, la edad es lo de menos a la hora de sostener sus puntos de vista: “Mi postura, sin afán de ser egocéntrico, ni arrogante, va a ser defender mi persona y pasármela bien”.

El también hijo del productor Juan Osorio afirmó ser una persona claustrofóbica, por lo que no sabe cómo va a reaccionar después de tantos días en la residencia e incomunicado. Señaló que como es el más joven de todos los demás inquilinos, tiene ganas de hacer travesuras.

Y ya hizo la primera: quitarles el agua caliente por tres días a sus compañeros, todo con tal de no tener que dormir en el jardín.

“Soy el más chico de la casa, me tocan las travesuras, ser divertido, estar de un lado a otro como pirinola. No quiero aburrirme en la casa, creo que eso me va ayudar para que no se genere mi claustrofobia ni depresión”.

¿Qué llevó en su maleta? El joven responde que muchos calzones, pero no su guitarra.

“Alguna vez mi mamá me dijo que lo único que no me podía faltar en la vida son chones, llevo un mameluco, una cobijita; mi instrumento no me dejaron, a ver cómo compongo”.

¿Su estrategia para ganar? No tomarse las cosas de forma personal, tratar de descifrar quiénes son ellos mismos, quiénes están en personaje y quiénes desean polémica. Para ejemplo, dice, la irreverencia de su propia madre, Niurka. Si se llevara los 4 millones lo que haría sería invertirlos.

“Mi sueño es ser grande en lo que hago, en mi carrera, en mi música y en la actuación y este tipo de reality funcionan para que la gente nos conozcan. No me da vergüenza nada, la gente ya sabe lo que tengo entre las piernas”, señaló.