¿Niurka festeja su salida de la casa de los famosos?

Luego de que Niurka Marcos fuera eliminada del Reality Show "La Casa de los famosos 2", la cubana publicó a través de Instagram un video donde se le ve bailando y tomando una copa junto a su hija Romina, lo que provocó reacciones entre los usuarios, ¿Será que festejan su expulsión del show?.

Junto al video, la Vedette escribió "Supérennos… felices dentro y fuera, eso quiere decir que vivimos enfocadas", mientras ambas se mueven frente a la cámara con una sonrisa en el rostro, además se abrazan demostrando felicidad por volver a estar juntas.

Captura

Romina, en diversas ocasiones ha respondido ante los comentarios de odio que recibió Niruka durante su estancia en la casa, pues la ha defendido a capa y espada, ya que se decía que la cubana le hacía brujería a sus excompañeros y específicamente a la exconductora Laura Bozzo.



Captura vía niurka.oficial

En su perfil de Instagram, Romi, como también es conocida, publicó una fotografía con Niruka donde describe el cariño y respeto que le tiene a su madre pese a las polémicas, "el mundo entero puede estar en tu contra y nunca dejaré de amarte. Yo sé la mujer que eres y el corazón tan grande que tienes".

Captura vía instagram

La cubana fue blanco de ataques en las redes sociales por presuntos comportamientos que tuvo durante el programa. La usuaria @Luzdelunacio escribió en Twitter, No le creo ninguna de las excusas que ha dado a Niruka: Por proteger a Oswaldo, Por su religión, Por molestar a Daniela, Por lo incomodo para dormir etc, Por dejarlos sin comida a los morados LO HIZO POR QUE SE SIENTE CON EL DERECHO. Y sabe que no tendrá consecuencias, asimismo la tuitera @ximenawithx96 expresó: Wey he visto demasiada gente contra Niruka, realmente si no se va es todo fraude".