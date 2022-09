Los niños se convirtieron en los fans más valientes de Grupo Firme

El concierto que Grupo Firme ofreció la noche de este 25 de septiembre en el Zócalo capitalino logró convocar a 280 mil personas, lo que significó un nuevo récord nacional de más personas reunidas en este sitio histórico. Antes el récord lo tenía Vicente Fernández que convocó a 219 mil en el año 2009.

Jóvenes y adultos se dieron cita desde una noche antes para escuchar de cerca a la agrupación originaria de Tijuana, pero también destacó la presencia de niños menores de edad, quienes al igual que los más grandes, esperaron durante horas la aparición de Eduin Caz y compañía.



“Ya no cabe nadie en la plancha del zócalo”, informaron miembros de seguridad, tres horas antes de que comenzara el evento. “Este es el concierto más grande en la historia de la Ciudad de México, les recomendamos acudir a disfrutar el concierto en las avenidas Pino Suárez y 20 de noviembre. Hemos dispuesto pantallas para que lo disfruten”, anunciaron desde el micrófono.



No sólo adultos y jóvenes, los más pequeños también asistieron al concierto masivo de Grupo Firme Foto: Nicole Trejo/ EL UNIVERSAL

Pero ni los empujones ni el impresionante aforo ni el frío o el cansancio tumbaron a los más pequeños. Por la entrada de Palacio Nacional resaltaba la presencia de menor quien se encontraba en primera fila y estaba siendo protegido por sus padres para que no recibiera los empujones que a muchos les provocaron sofoques y desmayos.

En la recta final del show, los miembros del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) permitieron que el niño pasará la barrera de seguridad que separaba al público del escenario y lo dejaron sentarse en uno de los apoyos de la barrera; mientras tanto, los menos afortunados terminaron en los brazos de sus padres o arriba de sus hombros.

“¿Si saben que esta noche estamos rompiendo un récord no? Pura gente mexicana chingona”, expresó Eduin Caz, líder de la agrupación.



Un pequeño fue alzado en brazos de miembro del ERUM para que traspasara la barrera de seguridad y evitar que se sofocara Foto: Nicole Trejo

Además, previo al concierto se registraron varios incidentes de niños extraviados. Para esto se habían establecido distintos módulos de Locatel en calles aledañas a la plancha del Zócalo y después algunos miembros de la organización voceaban a los familiares en el micrófono.

“En Pino Suárez tenemos a una mamá que busca a una menor de 17 años de nombre Nadia Yepez, acércate al módulo de locatel”, dijeron dos horas antes de que comenzara la presentación gratuita.

“Los papás de Antonio y Carmen Reyes, sus hijos están en el módulo de Locatel de 16 de septiembre. Berenice Chávez Peñafiel acércate al modelo del Locatel”, fueron algunos de los anuncios que se hicieron.

A las 20:10 finalmente los siete integrantes del grupo salieron al escenario y advirtieron sobre la importancia de no empujar, aún así fueron testigos de un par de desmayos y peleas que sucedieron durante el concierto en el que interpretaron covers y canciones propias como “Ya superame”.

“Familia, esto va comenzando, nomas les pido un favor: no se empujen, disfruten el espectáculo, no queremos pleitos”, dijo Jhonny Caz después de interpretar “El amor no fue pa’ mí”, tema con el que empezaron el concierto.

