Ninel Conde fue conductora invitada en el programa estadounidense "El Gordo y la Flaca", conducido por Lili Estefan "La Flaca", sobrina del reconocido productor musical Emilio Estefan y Raúl de Molina "El Gordo", esta vez, las curvas de la mexicana engalanaron el programa, sin embargo, fue el rostro de la cantante el que llamó la atención y dio de qué hablar nuevamente en redes sociales.

Ninel reapareció en televisión después de que el pasado fin de semana, en el programa "¿Quién es la máscara?", impactara con el aspecto de su rostro, el cual ha sufrido cambios desde hace ya varios años, aunque en esta ocasión, ha dado mucho de qué hablar por lucir extremadamente distinta a como se veía hace 20 años, cuando protagonizó la telenovela "Rebelde".

Las reacciones del público han sido muchas y en el mismo sentido, lamentan que Ninel se haya intervenido tanto el rostro cuando realmente tenía una cara muy bonita.

Lee también: Ninel Conde responde a críticas por los drásticos cambios en su rostro

Ninel Conde luce sus curvas pero las miradas van a su rostro

Ninel Conde lució su escultural cuerpo en un entallado y corto vestido azul que resaltaba sus curvas y sus ejercitadas piernas, porque si algo tiene la "Bombón asesino" es que es una mujer muy disciplinada con el ejercicio.

Sin embargo, los comentarios en las redes del programa son sobre el rostro de Ninel.

El rostro de Ninel Conde en el programa "El Gordo y la Flaca".

"Tan hermosa que era esa mujer". "Parece una trans que le paso con un rostro lindo que tenía". "Perdón pero yo también pensé que era Lin May ¡Pero que se hizo esa mujer!". "Ay no porque se autolesionan de esa manera, ella era bonita naturalmente". "Me desespera verla. Que tristeza la verdad. Era muy bonita naturalmente. Que dios le de paz". "Le dañaron su cara, debería estar preso el cirujano plástico que le hizo ese daño", se lee entre la decenas de comentarios.

Ninel Conde luce curvas en el programa "El Gordo y la Flaca" pero su rostro es lo que acapara la atención.

rad