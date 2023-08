Indiscutiblemente, el camino de la fama y el éxito suele estar marcado por encuentros y desencuentros amorosos, y Luis Miguel no es una excepción. A lo largo de su trayectoria, el afamado cantante ha demostrado que su popularidad no solo le ha brindado riqueza y reconocimiento, sino que también ha sido el imán de corazones y la causa de susurros en el mundo del espectáculo.

Nombres como Isabella Camil, Sasha Sokol y Stephanie Salas, quien se convirtió en madre de su primogénita Michelle, así como Aracely Arámbula y Sofía Vergara, han estado vinculados al llamado "Sol de México". Y como si la narrativa no resultara ya lo suficientemente intrigante, emerge un nuevo capítulo en esta saga.

Lee también: Publican estrofas prohibidas del Himno Nacional en uno de los nuevos libros de texto gratuito; esta podría ser la sanción

Esta historia involucra ni más ni menos que a la intérprete Ninel Conde, reconocida como el "Bombón Asesino", quien afirma haber vivido un romance con el intérprete de "La Bikina".

La cantante y actriz se defendió de quienes aseguraron que no sabe cantar. Foto: Instagram

La primicia se develó durante el transcurso del reality "Secretos Indomables", en el que celebridades como Paty Manterola, Yuri y Alicia Machado admitieron haber tenido un vínculo con el famoso en algún momento. Sin embargo, fue la voz tras "Vivir así es morir de amor" quien asombró a todos.

Conde describió a Luis Miguel como un auténtico caballero en el tiempo juntos: "Ahí salió todo, estábamos entre mujeres, entre viejas chismeando, imagínense, increíble, es un caballero, un tipazo. Nunca hablé al respecto porque no, ni para qué. El hubiera no existe ¿Quién no querría quedarse con ese muñeco, no? Pero bueno, la verdad es que en ese tiempo no era ni el momento y él andaba desubicado. Al día de hoy está más aterrizado”, declaró frente a los medios de comunicación.

Lee también: El campo formativo Lenguajes en la propuesta de la Nueva Escuela Mexicana

En una ocasión previa, a través de un video compartido en las redes sociales del programa "El Gordo y la Flaca", la también actriz expresó que el Astro Rey poseía unos ojos espectaculares y que su apodo de "El Sol" le hacía justicia. "Es un dios, un bronceado divino. Disfruta de los mejores vinos", señaló.

En relación a los momentos íntimos con "El Sol", la también actriz fue cuestionada acerca de si el famoso había sido superior a José Manuel Figueroa, a lo cual ella respondió sin ahondar en detalles: "El Sol brillará por siempre".

Lee también: ¿Cómo se contaban los años antes del nacimiento de Cristo?