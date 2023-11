Niegan que Laura León saliera de "Lagunilla mi barrio" por problemas de demencia

Desde que se dio a conocer que Laura León abandonaría la obra "Lagunilla mi barrio", las versiones de que esta decisión tuvo lugar debido a una supuesta pérdida de la memoria de la actriz han circulado en diferentes medios, pero es Alma Cero, una de las compañeras de "la Tesorito" en la puesta en escena, quien las desacredita, pues asegura que a sus 71 años, la cantante y actriz se encuentra más que lúcida.

"La Tesoro", como se le conoce artísticamente, formó parte de la historia que llevó al teatro una de las películas de los ochentas más recordadas. Ella fue la única de las actrices de la producción original que se sumó al nuevo elenco de la puesta en escena, en la que se destaca la participación de Maribel Guardia, Alma Cero, Violeta Isfel, Ariel Miramontes, Fredy y Germán Ortega, Daniel Bisogno y Lisardo.

Cabe destacar que "Lagunilla mi barrio" fue la obra con que León debutó como actriz de teatro, pues como dijo a EL UNIVERSAL, en septiembre del año pasado, cuando la obra se presentó al público, sus compromisos laborales le habían impedido unirse a una obra de treatro, por las exigencias que demanda la grabación de una telenovela, así como el emprender una gira por varios meses.

“Siempre las giras, las telenovelas, todo esto... hicimos telenovelas que duraron casi año y medio, imagínate corazón", expresó.

En ese momento, León evidenció el entusiasmo que le generaba el estreno de la producción de Alejandro Gou, pues destacó que una de las cosas que más le gustaba de su carrera era tener la oportunidad de interactuar con sus fans, lo que podría llevar a cabo el tiempo en que la obra permaneciera en cartelera.

Ni "la Tesoro" ni Gou, ni ninguno de las y los otros actores del reparto se imaginaban el éxito que obtendría la obra, pues a más de un año, sigue presentándose de jueves a domingos en el Centro Cultural Dos, por lo que en junio pasado develaron la placa por sus primeras 100 representaciones.

Y aunque la producción ha sido todo un éxito, en el camino se han atravesado con algunos tropiezos, con el sensible fallecimiento de Julián FIgueroa, el hijo de Maribel, por lo que tuvo que ausentarse en algunas fechas, del mismo modo que Daniel Bisogno, pues sus problemas de salud, hicieron que saliera de la obra cuando fue hospitalizado y cuando se sometió a un chequeó general.

A estos percances, se sumó la noticia de que Laura había tomado la decisión de abandonar la apuesta, sin embargo, no se dieron a conocer las razones que la llevaron a dicha determinación, motivo por el cual comenzaron a surgir diferentes versiones; una de las más sonadas fue que la actriz tenía problemas de demencia, los que le impedía continuar con el ritmo que requiere participar en una obra de teatro.

En su momento, Gou negó que la salida de "la Tesorito" se debiera a cuestiones de salud y hasta bromeó con el hecho de que la intérprete de "Despacito" le pedía aumentos de sueldo constantemente:

"De ninguna manera, mi querida ´Tesorito´, Laura León, está más viva que nada, me pedía aumento a cada ratito, nombre... para nada, eso yo creo que fue un chisme porque superlúcida", dijo hace una semana a "Venga la alegría".

Y ahora, es Alma Cero la que se une al productor y desacredita los dichos sobre la salud de la famosa, pues asegura que ella es testigo propio de la buena memoria que conserva sus 71 años, pues expresó que confidencias de las que le habló hace más de una década, León sigue recordándolas como si su compañera se las hubiera platicado ayer.

"No, no... para nada, si hay alguien que tiene una memoria impresionante es la señora León, yo la conocí en 2008, en el aeropuerto de Los Ángeles, le conté mi historia, ya saben yo estaba como siempre en las cuestiones del amor que no doy una, llorando, aquella me regaló unas joyitas, me apapachó, me dio muchos consejos, y años después, cuando hacemos en ensayo de Lagunilla, ella se acordaba de cada palabra que yo le platiqué y de cómo nos habíamos conocido", argumentó.

En cambio, sugirió que el cansancio podría haber sido el motivo de su salida, pues destacó que ellas como artistas también se cansan y necesitan tomarse un respiro, sobre todo, en el caso de la "Tesoro", quien la respalda una carrera de éxito.

"Ella es un icono, una mujer muy querida, está perfecta para su edad, muchas mujeres de mi edad, quisieran verse como la señora y quisieran tener esa lucidez y ese profesionalismo, yo creo que la señora Laura se ha ganado el lugar de estar el tiempo que ella quiera en un proyecto, soltarse, irse a otro proyecto, tiene una carrera intachable, el público la ama, puede ir y venir donde le dé su gana", destacó.

Cabe destacar que León se unirá a la gira de "Los 90´s pop tour", que se presentará en la Arena CDMX el próximo 2 de diciembre.

