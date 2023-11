Nicolás Buenfil conquistaría a Yeri Mua, sólo con el permiso de su mamá

Nicolás Buenfil no oculta la fascinación que siente por Yeri Mua, pues a pesar de que llegó a ser muy criticado por cantarle el tema "QLONA", asegura que estaría encantado de conocerla más a fondo, pues es un gran admirador suyo, aunque aclaró que no daría ningún paso antes de contar con la aprobación de su mamá, la actriz Érika Buenfil.

Desde que Érika Buenfil se convirtió en la reina del TikTok, hemos conocido la relación tan estrecha que tiene con Nicolás, su hijo de 18 años, quien fue uno de quienes la animó para que se hiciera más presente en las redes sociales.

Lee también: Erika Buenfil, la vendedora de flores que hoy baila en TikTok

Ahora, que la actriz se ha convertido en toda una influencer, su hijo siempre la acompaña en los eventos en los que es invitada, como ocurrió anoche durante una alfombra roja, en donde la prensa no dejó pasar desapercibido que el joven ya es mucho más confiado y desenvuelto a la hora de dar declaraciones, pues cuando era más pequeño se mostraba muy avergonzado frente a las cámaras.

"Ahí voy cada vez soltándome más, ahí voy, es superliberador, la neta, ha habido un cambio para bien para mí, el exponerte tanto y que a la gente le agrade, me gusta, me es como chido, me encanta", expresó.

Además, reconoció que le gusta coquetearle a sus fans a través de sus redes sociales, pues de esa manera ha afianzado la seguridad en sí mismo, pues reconoce que se sabe hacedor de atractivo físico.

Pero no sólo le gusta jugar a coquetearle a sus seguidores, sino que también ha hecho "su luchita" con Yeri Mua, la influencer veracruzana que ha ganado mucha popularidad últimamente, luego de que publicara un TikTok donde le cantaba "QLONA", interpretada por Karol G y Peso Pluma, lo que causó gran sorpresa, por lo que connotaba la letra de la canción.

"Hijo de p*t*... qué ganas tengo de besarte, te veo en una foto y te imagino sin ropa”, dice el fragmento del tema que Nico cantó.

Lee también: Hijo de Erika Buenfil revela lo mucho que le ha costado dejar de fumar: "Mi cuerpo lo está pidiendo a gritos"

Por eso, la prensa lo cuestionó acerca de si sus pretensiones para con Yeri son reales y si, de ser así, le gustaría tener una relación con la joven, que es tres años mayor que él, a lo que Nicolás contestó que primero le gustaría conocerla como persona, pues en la actualidad, es sólo un seguidor de la influencer.

"Estaría chido, quien sabe... chance y sí, no sé... obviamente no creo que se dé, no sé tengo que conocerla, yo soy muy fan de ella, sinceramente, genuinamente", destacó.

Además, Nico confesó qué es lo que le atrae más de Yeri:

"Su sentido del humor me hace carcajearme, sinceramente, todos sus videos están geniales".

Pero para que pudiera ocurrir algo más entre Yeri y Nicolás, el joven destacó que necesitaría conocerla mejor y, por supuesto, pedirle permiso a su mamá.

Lee también: Erika Buenfil revive la discriminación que sufrió por ser madre soltera

Por su parte, Érika dijo que ella aprobaría la relación entre los jóvenes, en caso de que se diera en un futuro, pues es consciente de que su hijo está creciendo y tiene que vivir diferentes experiencias, entre ellas la del amor.

Qué bueno que le gusta, es encantadora, está creciendo y tiene que aprender muchas cosas, conocer gente, que le pasen cosa, adelante, adelante, que se lo besuqueé qué bueno. Está creciendo, está aprendiendo, está teniendo cambios en su vida, me emociona, espero haberlo hecho bien, eso el tiempo lo dirá, es un buen muchacho, de buen corazón, ya la vida lo llevará por el camino que se tenga que ir y aprenderá,", destacó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc