Malas noticias para los fans del heavy metal. Nicko McBrain, baterista de Iron Maiden, sufrió un derrame cerebral a inicios de este 2023 que le dejó secuelas en el cuerpo, así detalló está mañana a través de un vídeo publicado en las redes sociales de la banda.

"La razón por la que les estoy escribiendo hoy es para hacerles saber de un serio problema de salud por el que he estado pasando", señaló Nicko en el texto que acompaña el video publicado.

"En enero tuve un derrame, gracias a Dios fue mejor y es llamado TIA (Accidente isquémico transitorio, en español). Me dejó paralizado del lado derecho, desde el hombro hasta abajo, por supuesto estaba muy preocupado de que mi carrera se hubiera terminado pero con el amor y soporte de mi esposa Rebecca y mi familia, doctores, especialmente Julie mi terapista ocupacional, y mi familia de Iron Maiden, fui capaz de recuperarme cerca del 70%", explicó el músico.

Considerado como uno de los pioneros del sonido de heavy metal, Nicko se unió a las filas de la doncella de hierro en los años 80, siendo su primer disco el Piece of Mind, de 1983, luego de la salida del baterista Clive Burr.

Hasta la fecha ha grabado 22 con Iron Maiden, entre álbumes de estudio y en vivo, siendo el más reciente el Senjutsu, de 2021.

"Después de diez semanas de terapia intensa ya casi era tiempo de empezar ensayos de nuestro tour. Siento que es importante hacerles saber esto ahora y no antes pues estaba principalmente preocupado en hacer mi trabajo y concentrándome en volver al 100% en forma física", continúa el comunicado.

Sin embargo, el músico señaló que aún no se encuentra en ese punto pero confía en que se pondrá mejor y más fuerte en las próximas semanas.

Lee también: Exesposo de Britney Spears es encarcelado por acoso

Integrada por Steve Harris, Bruce Dickinson, Adrian Smith, Janick Gers, Dave Murray y Nicko McBrain, Iron Maiden comenzó en mayo su ambiciosa gira The Future past tour, en la que interpretan temas icónicos que sus fans no habían escuchado en vivo como "Alexander the Great", del disco Somewhere In Time.

Sobre la recuperación de Nicko, el manager de la banda, Rod Smallwood, confesó que no pensó que sería capaz de tocar un show completo hasta que la banda comenzó ensayos en mayo.

"Nicko siendo Nicko no quería hacer un escándalo y causar alguna distracción del tour en su momento, pero ahora que está seguro de que pronto estará ahí, pensó que los fans debían saberlo de él y no por rumores".