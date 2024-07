Ni "cruel" ni "despiadada", ex de Irina Baeva se arrepiente de hablar mal de la actriz

El ex novio de Irina Baeva, Alfredo Abundis, ha hecho una serie de declaraciones en los últimos días donde da detalles sobre cómo fue la relación que sostuvieron y la personalidad de la actriz y después de llamarla "cruel" y "despiadada", el ingeniero electrónico se retracta y asegura que la rusa siempre fue una joven dulce y cariñosa con él.

De acuerdo a la historia que Abundis ha relatado a diferentes medios, la actriz de "Aventurera" llegó a nuestro país cuando tenía 18 años. Llena de ilusiones, su mayor objetivo era ser seleccionada para entrar al Centros de Estudios Artísticos (CEA) de Televisa, sueño que cumplió al mismo tiempo que vivía un romance con Alfredo.

Y aunque la duración de su relación se prolongó por más de cuatro años, el inminente éxito que llegaría a la vida de la actriz con su debut en las telenovelas, fue un detonante para que la pareja decidiera separarse, antes de que las diferencias en sus estilos de vida aumentaran todavía más.

La fama de Baeva fue en ascenso y, pese a que por años se mantuvo en el anonimato, ahora que la polémica rodea a la actriz, su ex tomó la decisión de desvelar algunos de los pasajes que compartió con la actriz hace más de una década.

Los dichos de Abundis han dejado mucho que desear, pues a través de ellos se ha expresado mal sobre Irina, pues la describió con adjetivos como "cruel" y "despiadada" para explicar el modo en que lo llegó a tratar durante su noviazgo.

"Era muy caprichosa, mimada, como una niña chiquita... sí es cruel, despiadada", llegó a decir.

Ahora, pareciera ser que el ingeniero se ha arrepentido de lo dicho, pues en una entrevista que concedió a "Venga la alegría" no sólo se retractó, sino que se expresó positivamente de la rusa.

"Mala gente no es, que vaya dañando a la gente por ahí por el mundo pues no, la verdad no es mala gente, si no no hubiéramos durado tanto tiempo, al contrario, es una persona bastante amable, amigable, accesible, buena gente y buena onda", destacó.

También descartó que Irina haya tratado de sacar algún provecho del noviazgo que sostuvieron, aunque llegó a decir que la apoyo económicamente por cuatro años.

"No me sentí utilizado porque ella fue franca, muy sincera, muy honesta desde el principio que quería ser actriz, no lo veo como utilizar a la gente, lo veo como tomar las oportunidades que te va dando a la vida", ahondó.

Alfredo reconoció que, si alguien se sintió acomplejado e intimidado por el mundo de Baeva, fue él mismo, pues en realidad ella nunca lo hizo sentir menos.

Ahora, espera poder contactar a su ex, en búsqueda de plantearle la posibilidad de sostener una amistad.

