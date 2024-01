Nath Campos cuenta que Dani Flow nunca se disculpó con ella directamente

Nath Campos no recibió una disculpa de Dani Flow, luego de que se expresara sobre el caso de legal que la influencer atravesó en 2021, cuando acusó a Rix de abuso sexual -quien fue declarado culpable-, pues a pesar de que el cantante de reguetón emitió un mensaje, dirigiéndose a sus seguidores y la opinión pública, en el que aclaraba algunos de sus dichos, en ningún momento se puso en contacto con la afectada.

En algo que Nath y Dani Flow coinciden es en el completo desconocimiento que el cantante tiene acerca de los movimientos que luchan por concienciar a la sociedad, como es el caso del feminismo, pues en una entrevista que la influencer concedió a "Venga la alegría", en la que le preguntaron qué opinaba de las declaraciones que el músico había hecho, destacó que falta mucha educación acerca de temas de género en nuestro país.

"Creo que es muy claro que hay muchísimas cosas que todavía hace falta que las personas entiendan, que hay cosas, incluso diría, de educación básica general que debe de haber en México y Latinoamérica sobre temas de género", indicó en su paso por el Aeropuerto de la CDMX.

Lee también: Dani Flow arremete contra Nath Campos y jóvenes feministas: "Esas, ni ´rucas´ se deberían de llamar"

A pocos días de que se viralizara la entrevista del cantante con Charly Galleta, en la que denotaba la molestia que la causaba que las mujeres salieran a manifestarse, izando la bandera del movimiento feminista, recurrió a sus redes sociales a aclarar el contexto en que había hecho tales declaraciones, reconociendo que no desconocía cuál era la lucha por la que las mujeres salían a marchar.

"Hola, fanáticos y medios de comunicación, les hago este video para pedir una sincera disculpa por algunos de los comentarios que he realizado (...), para aclarar lo que comenté sobre el movimiento feminista, todo esto es un tema del que soy profundamente ignorante, por esta razón no debí de seguir hablando al respecto, sino buscar informarme más, lo cual haré en pro de mi persona y mi familia, para que no quede duda, desde siempre apoyo a persona que busque igualdad de derechos", indicó.

Sin embargo, a lo largo de esta disculpa pública, el cantante nunca se refirió de forma específica a Campos, a quien desacreditó por denunciar a Rix, su agresor, a pesar de que fue el propio influencer quien se declaró culpable, por el delito de violación equiparada en grado de tentativa, por el que fue sentenciado a tres años y dos meses de prisión, sin embargo, tras pagar una fianza pudo salir en libertad.

Lee también: Andrea Legarreta gana demanda millonaria contra revista de espectáculos por daño moral

Pero, a pesar de lo que Dani Flow expresó, la joven de 28 años, dijo que no tenía ningún mensaje que enviarle al músico, y aclaró que, en ningún momento, se acercó a ella para disculparse.

"A Dani Flow no le respondo directamente; yo no recibí ninguna disculpa y, la verdad, no tengo ningún comentario a esa persona", precisó.

Finalmente, puntualizó que las declaraciones del músico sí la afectaron, pues a través de ella siguen revictimizándola.

"Es automáticamente regresarme y ponerme en un escenario, es revivir una situación una y otra vez, siento que insisten de llevarme a un punto constante de rectivimización y ya no me voy a dejar", destacó.

Nath sigue tratando el estrés postraumático que sufrió, a raíz de su denuncia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc