Natalie Portman celebra 42 años en medio del escándalo amoroso

CIUDAD DE MÉXICO, junio 9 (EL UNIVERSAL).- La vida de Natalie Portman siempre ha girado sobre sus proyectos cinematográficos y su activismo social, pero rara vez es protagonista de los escándalos y, lamentablemente, a punto de celebrar su cumpleaños 42, la expectativa gira más sobre su relación de pareja que sobre sus próximos trabajos.

Hace una semana se filtró la noticia de que su marido, el coreógrafo Benjamin Millepied, había tenido una aventura con la abogada y activista Camille Étienne.

Natalie Portman y Benjamin Millepied se conocieron en el set de "Black Swan" en el 2010. Fotos: EFE Y AP, archivo EL UNIVERSAL.





Lee también: Luis Miguel comparte, por primera vez, fotos con su novia Paloma Cuevas

A partir de ese momento, la actriz israelí se ha visto sujeta no solo a especulaciones sobre el futuro de su matrimonio, sino también se ha vuelto presa de los paparazzi que están a la caza de una declaración o una imagen suya.

A diferencia de otros años en los que la actriz siempre causa expectativa por sus nuevos proyectos (el año pasado fue la sensación al interpretar la versión femenina de "Thor"), este año será un tanto complicado, pues los medios difícilmente olvidarán el "affair" de su esposo.

Lee también: La película más picante de Netflix ideal para dejar fluir tus emociones

A pesar de ello, Portman se encuentra lista para el estreno de su más reciente película llamada "May December" donde compartirá pantalla a lado de la también ganadora del Oscar, Julianne Moore.

Natalie Portman nació en Jerusalén el 9 de junio de 1981. Ha participado en cintas como "Léon" (1994), "Star Wars: Episode I, II y III" (1999, 2002 y 2005), "Where the Heart is" (2000), "Thor" (2011), "Jackie" (2016) y "Black swan" (2010), que le dio el Oscar a la Mejor Actriz por su papel de "Nina Sayers", una bailarina de ballet que se ve presa de sus temores y fantasmas.

Natalie Portman en su protagónico para "Black Swan".

Lee también: Netflix: la miniserie de solo 3 capítulos que no te dejará cerrar los ojos