Natalia Lafourcade debuta en cine tras casting virtual

En sólo un día, luego de un casting virtual, Natalia Lafourcade debutó en cine con el realizador francés Leos Carax y "Annette", filme que inauguró anoche el 19 Festival Internacional de Cine de Morelia.

La cantante tiene una pequeña participación en este musical protagonizado por Marion Cotillard y Adam Driver, quienes encabezan una historia de amor pasional, rodeados de canciones.

"Todo fue muy rápido, fui a Alemania un día, una cosa muy chiquita, pero bonito viajar, verlo en el set y cómo trabajan. Me tocó ver cómo va elaborando él sobre la marcha, sabiendo a dónde ir; yo no sólo era estar en escena y actuando, sino con coreografía y música al mismo tiempo. Él me dijo: pásala bien y ponte en mis manos", recordó.

Lafourcade pasó por la alfombra roja de la inauguración junto con Julio Chavezmontes y Sebastián Hoffman, productor y director de unidad de Annette, respectivamente.



"El contacto se dio a través de Sebastián, me hablaron para decir que Leos quería que estuviera, pero que hiciera casting para ver si yo me sentía bien. Hice unos videos, se los mandamos, me dijeron que estuviera, pero no podía por estar en giras y movimos todo para que pudiera suceder", narró.

Carax, ganador en Cannes, no pasó por el piso escarlata, fiel a su costumbre de no ser mediático. Pero se mantuvo caminando fuera del Teatro Mariano Matamoros, lugar que por vez primera fue sede de la inauguración.

Con el evento, el certamen regresó a las alfombras rojas luego de que durante 2020 y debido a la pandemia por el Covid-19, las dejó de celebrar.

Daniela Michel, directora del FICM (por sus siglas), hizo hincapié en que el mismo es para celebrar al cine mexicano, del que habrá cerca de 100 producciones en la programación.



Y Alejandro Ramírez, presidente del evento fílmico, recordó que el cine en México ha demostrado su reisilencia en los 18 meses que se llevan de pandemia.

"Testimonio de esta fortaleza son los más de 700 trabajos que se inscribieron al festival", apuntó.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, garantizó que en su sexenio apoyará los proyectos de la Comisión Filmica estatal.

"Este festival seguirá teniendo el apoyo de nuestro gobierno. Se ha convertido en semillo del talento ciematográfico", subrayó.

El uso obligatorio del cubrebocas, sana distancia y un aforo del 80% de salas exhibidoras, son parte del protocolo sanitario del FICM.

