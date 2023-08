Natalia Jiménez convoca a marcha pacífica ante restaurante en EU que la "discriminó" por hablar español

El 4 de agosto pasado, la cantante Natalia Jiménez utilizó las redes sociales para alzar la voz tras una experiencia aparentemente discriminatoria que tuvo en un restaurante en Estados Unidos por hablar español.

Según su relato, había acudido al establecimiento Gigi's Hollywood con el fin de disfrutar de una tarde agradable. Sin embargo, se vio envuelta en un momento incómodo cuando la invitaron a marcharse bajo el pretexto de que estaba hablando en voz alta. Natalia, sin embargo, consideró que la verdadera razón detrás de esta situación era su uso del español en una conversación por FaceTime con su hija.

"No es la primera vez que experimento discriminación por hablar en español en Estados Unidos, pero lo ocurrido hoy fue simplemente impactante. Estaba conversando con mi hija a través de FaceTime en el restaurante y, aparentemente, esto molesto tanto al personal del lugar que me pidieron que me retirara, a pesar de que junto a mí había una mesa ocupada por cuatro chicas que hablaban aún más alto. Les resultó molesto el hecho de que me expresara en español. Les hago un llamado a no visitar este lugar. La atención a los latinos es pésima. A pesar de tenerlos como empleados, no desean que seamos sus clientes", compartió en su mensaje junto al video.

En respuesta a lo relatado por la intérprete de "El destino", sus seguidores inundaron sus redes con mensajes de apoyo, destacando su valentía al no quedarse callada ante situaciones de este tipo. Algunos de los comentarios expresaron: "El castellano es, junto con el italiano, uno de los idiomas más hermosos estéticamente. Es irónico que se hable de discriminación cuando se trata del idioma más elegante. Además, el inglés que se habla en EE. UU. no es inglés. Es un dialecto, una versión desvirtuada. El inglés auténtico es el británico". Otro seguidor comentó: "Es lamentable que ocurran estas cosas. Imagina todas las vivencias de la comunidad latina que no pueden hacerse públicas, en muchas ocasiones por temor a represalias".

Tras el suceso, ahora Jiménez planea volver a Los Ángeles y convocar a una marcha pacífica en la que la música juegue un papel central.

En una entrevista con medios de comunicación, transmitida por "De primera mano", la cantante compartió su plan de visitar nuevamente el mismo restaurante acompañada de un grupo de mariachis. Su objetivo es mostrar, "a través de amor, paz y tranquilidad, la belleza del español como idioma".

