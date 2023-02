Nadia se confiesa y aclara sí anduvo o no con Yahir

Nadia habló por primera vez de como fue su relación con Yahir hace 20 años, cuando formaron parte de la primera generación de “La Academia” pues, si bien, las imágenes no mienten y, en esa época, ambos interpretes demostraban gran química arriba de los escenarios y fuera de ellos, el cantante mexicano ha negado que entre ellos hubiera un noviazgo, pero ¿qué dijo la exacadémica?

Pese a que parezca difícil de creer, ya han pasado 20 años desde que tuvo lugar la primera generación de “La Academia”, convirtiéndose en un fenómeno televisivo que superó récord de audiencia, del que formaron parte 14 participantes, entre los que se destacan interpretes que, todavía hoy, siguen en el ojo del público, como Toñita, Myriam, Víctor García, Raúl Sandoval y, por supuesto, Nadia y Yahir.

De hecho, en esa época, la originaria de Oaxaca y el oriundo de Hermosillo subieron al escenario de “La Academia” para interpretar su ya memorable cover de “Es por ti”; los académicos no sólo eran unos de los más disciplinados de la casa, sino que, tras convivir las 24 horas, surgió una cercanía evidente que fue captada por “la camarita” del programa, por lo que el publico fue testigo de esa unión.

Y aunque la química entre Nadie y Yahir era obvia, al parecer, cada uno de ellos tiene una interpretación distinta de los hechos, pues cuando se le ha presentado al interprete de “La locura” cuál fue el vinculo que lo unió a la oaxaqueña, él ha determinado que sólo una bonita amistad, sin embargo, Nadia recuerda que las cosas se dieron de forma muy diferente.

En una entrevista con Matilde Obregón, Nadia habló acerca de momentos clave en su vida personal y profesional, por lo que el tema de “La Academia” no podía omitirse. Fue así que la cantante recordó que significó una de las etapas más importantes de su vida, pues la catapultó a la fama, el sueño que había tenido desde que era chica, pues se imaginaba cantando y haciendo muchas amistades.

Uno de los amigos que consiguió fue Yahir, pero a lo largo de la contienda -aseguró la artista- la atracción entre ellos fue inevitable, pues aunque el músico lo ha negado, Nadia dijo que ella recuerda que sí fueron novios y también reconoció que está al tanto de las declaraciones del exacadémico ha hecho.

“Yo dije que sí anduve con Yahir, luego él salió y dijo que no y dije: ´-Bueno, ¿Sí anduvimos o no anduvimos? ´, o sea me pregunto a mí misma”, bromeó la cantante.

“Entonces llegué a esta conclusión…”, prosiguió: “La respuesta es que yo sí anduve, porque a los amigos no se besan en la boca, como dijera Yuridia” y echó a reír.

Además, la interprete habló del motivo por el que cree que Yahir no vislumbró lo que tuvieron como un noviazgo, pues reveló que nunca le preguntó si quería que fueran novios, pues tal parece que, en esa época, el cantante tenía una relación afuera del reality show.

“Yo creo que para él no fue como un andar porque no me lo peguntó porque, en ese tiempo, ya atando todos los cabos, él tenía novia´”, detalló.

De hecho, tras salir del programa, Nadia y Yahir volvieron a vivir un episodio romántico, cuando grabaron el éxito “Contigo sí”, momento en que, según contó la cantante, volvieron a besarse.

“En ese momento también volvió a surgir una química bien bonita en el estudio de grabación, fue como un amor que se daba y no se daba (…) pues nos dimos unos besos”, recordó.

Nadia no negó que “pasaron muchas cosas adentro”, sin embargo, habla de todo ese tema como parte del pasado, pues ahora concibe a Yahir como “una chulada” de persona, pues hace poco se reencontró con el cantante, que se convirtió en el conductor de la última edición de “La Academia”, a propósito de sus primeros 20 años, por lo que revivieron los duetos que hicieron famosos con su interpretación.

“Fue algo maravilloso, se portó un tipazazo”, destacó.

