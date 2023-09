Myrka Dellanos desmiente declaraciones de Aracely Arámbula: "Luis Miguel ama a sus hijos"

Aracely Arámbula se convirtió en el tema de conversación de muchos durante el pasado fin de semana, luego de las fuertes declaraciones que hizo contra Luis Miguel, su expareja y el padre de sus dos hijos. Durante una alfombra roja , "La Chule" no solo llamó mal padre al cantante, también aprovechó las cámaras para desmentir que sea la responsable de que él no vea a los adolescentes y dejó claro que jamás ha recibido un solo peso para su manutención.

Si bien, muchos se solidarizaron con la actriz y reprobaron el comportamiento del famoso artista, también hubo quien salió en su defensa, entre ellos Myrka Dellanos, una de sus exnovias.

Fue en el programa "La Mesa Caliente", donde, en una primera intervención, la conductora aseguró que era injusto señalar al intérprete de "La incondicional" pues siempre hay dos versiones de una misma historia y en este caso él no ha dado la suya. Incluso, mandó un mensaje a Aracely para que dejara de lado "los enojos" y se acercara a Paloma Cuevas, actual pareja de Luis Miguel, para que ambas promovieran la convivencia con los menores.





Aracely Arámbula habla de la nula relación que Luis Miguel sostiene con Daniel y Miguel, los hijos que comparten. Foto: EL UNIVERSAL / Armando Pereda Maldonado

Pero Myrka no se detuvo ahí, en la emisión de este pasado 19 de septiembre, la venezolana volvió a tocar el tema, esta vez para desmentir públicamente las palabras de la mexicana y revelar lo que ella sabe por boca del mismo "Sol".

Dellanos inició pidiendo que no se hable de las hijas de Paloma, pues la española ha intentado resguardarlas de cualquier conflicto, además de que ambas jovencitas son menores de edad. Posteriormente, negó que Cuevas y Arámbula sean comadres, como la actriz había dicho, ya que ella no fungió como madrina durante el bautizo de Miguel, hijo mayor de la expareja: "La madrina oficial es Natalia Echevarría. Ella está hablando de la 'comadre novia'. Realmente Paloma y Enrique (Ponce) estuvieron al frente, pero fue algo figurativo", aclaró.

Aunque se dijo incómoda de participar en este tipo de situaciones, la periodista también desmintió el principal conflicto que han tenido Aracely y Luis Miguel desde su separación en 2009: la pensión alimenticia. De acuerdo con la conductora, esto tampoco sería real ya que ambos niños nacieron en Estados Unidos y en ese país no pagar la manutención es un delito.

"Esos niños nacieron en Los Ángeles y si su padre no hubiese pagado esa manutención, él hubiese sido arrestado al llegar a este país, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos. No sé por qué ella lo dice, porque no sé que hay en la mente de ella", agregó.

Asimismo, reveló que el llamado "Sol de México" desea poder estar cerca de los menores y que es completamente falso que no se interese por ello: "Yo te puedo asegurar que Luis Miguel ama a sus hijos, siempre ha anhelado tener una familia y compartir con ellos. Esta es la oportunidad que los niños sepan que su padre los ama y quiere pasar tiempo con ustedes".

Myrka y Luis Miguel tuvieron una relación sentimental desde 2003 hasta febrero de 2005; sin embargo, la periodista asegura que nunca han perdido contacto y mantienen una comunicación constante.









Prensa española explota contra Aracely Arámbula

Pero la venezolana no fue la única que habló sobre la protagonista de "Soñadoras", la prensa española también arremetió en su contra y hasta la llamaron envidiosa de la relación que el cantante mantiene con la diseñadora Paloma Cuevas.

Todo ocurrió durante el programa 'Es Radio', donde el conductor Federico Jiménez Losantos llamó "tarántula" a la mexicana, además de emitir varios insultos.

“Sale la tarántula y dice que está llevando a las hijas de Paloma Cuevas al colegio, cuando a sus hijos nunca los ha llevado Luis. Ella siempre sentirá rencor entre más guapa esté Paloma más rabia le dará”.

Hasta el momento Aracely no ha reaccionado ni a los comentarios de Myrka Dellanos ni a los del locutor español.

