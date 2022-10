Myke Towers quiere llegar a ser una leyenda

Más que los números de escuchas que hoy puede presumir en las plataformas digitales, Mike Towers asegura que nunca le ha interesado la fama, sino inspirar a los jóvenes.



“Uno no piensa en los números, uno piensa en ser grande, una leyenda, impactar en la sociedad, en la juventud, sólo que no sabía cuándo se iba a dar, había que trabajar hasta que la misma gente me dijera, ‘estás donde debes estar y vamos por el camino correcto’”, expresa en entrevista en el marco del Multiverso Festival.



En 2012, cuando Mike comenzó en el medio, la música urbana se reducía sólo al reggaetón y era un género que aún pertenecía al underground. Hoy, el boricua tiene más de 26 millones de escuchas en Spotify.



“La música siempre fue una pasión pero nunca pensé en hacerla yo hasta que empecé a hacerlo en secreto, ha sido un proceso largo. El próximo año se cumplen 10 de la primera canción que publiqué”.



Cuenta que lo que le hizo tomar el camino de la producción musical fue la presión que sintió a sus 18 años por decidir su futuro.



“La música fue el escape de la realidad, a esa edad hay muchas presiones, piensas en qué vas a hacer con tu vida, de qué vas trabajar, qué vas a estudiar, en medio de toda esa tormenta fue que llegó la música a mi vida”, cuenta.



Aun con su éxito en las plataformas digitales y sus múltiples presentaciones fuera de su natal Puerto Rico, Myke asegura que sigue en constante aprendizaje.



“Me considero un estudiante de la música, me gusta toda la música en general, si me lo preguntas ahora no me las sé todas, me falta crecer como persona y saber que todo toma tiempo, muchas cosas yo las quiero rápido y eso es un error.



“Se trata de estudiar el juego, y respetar a los que estaban antes, es todo un eslabón, todos los días sale gente nueva, todos los días hay alguien que trae un flow nuevo, hay que estudiar y mantenerse”, indica Towers.



Aunque de su país han salido exponentes de la talla de Héctor Lavoe, Wisin y Yandel, Don Omar, Farruko, Residente y Bad Bunny, Mike asegura que no le “tiemblan las piernas” para destacar con su estilo propio dentro y fuera de Puerto Rico.



“Más que nerviosismo es una responsabilidad, un compromiso de ser auténtico y original por tanta gente que hay, estamos en un género en que si algo da resultado todo el mundo lo quiere hacer, uno tiene que estar pendiente a todo lo que está pasando para saber por dónde ir”.

