Yanni pide no entrar en pánico en tiempos de coronavirus

El pianista Yanni considera que el Covid-19 es una prueba para la raza humana de la que saldrá triunfante, además hace un llamado para no sucumbir en el miedo.

"Es un reto, que toda la humanidad está enfrentando, todos nosotros, no hay excepciones, todo el planeta, tenemos ese reto justo ahora y vamos a ganar por cierto, por si la gente no se ha dado cuenta de eso, vamos a ser luchadores, es sólo cuestión de tiempo, pero tampoco creo que sea tanto, sólo tenemos que creer", dijo el pianista a los medios de comunicación.

El griego a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez (AICM), comentó que lo peor que pueden hacer las personas antes la crisis que enfrenta el mundo por el coronavirus es caer en un estado de pánico.

"Solo no hay que lidiar con el miedo y el pánico, porque en cuanto el pánico y el miedo se apoderan de uno, te hace perder la inteligencia, no piensas correctamente, no tomas buenas decisiones y ¿qué es lo más importante de la raza humana? Es nuestra mente, la inteligencia, así que sean listos, laven sus manos y todo eso y tomen precauciones...", comentó.

El compositor e intérprete de éxitos como, "Nostalgia", "Love is all", "World dance", entre otros, también reiteró en tener fe en la humanidad.

"Algo muy importante, sean amables con la gente de tu alrededor. Hemos atravesado muchos retos y siempre hemos ganado, la raza humana es brillante, poderosa, tengan buena aptitud para el futuro, no se asusten y entren en pánico y ganaremos", enfatizó.

En otro tema, el músico adelantó que está trabajando en la producción de nueva música y será algo que podrán disfrutar sus admiradores en su concierto de este sábado en la Arena Ciudad de México, en donde promete que habrá muchas sorpresas y pasarán un momento increíble.

"Los amo, los fans mexicanos son increíbles, son los mejores y no lo estoy diciendo porque este aquí, amo este país, ustedes son gente maravillosa", concluyó.

fjb