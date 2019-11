Taylor Swift dice su show en los AMAs corre peligro por su disquera

La cantante pop Taylor Swift comunicó a sus seguidores que su próxima actuación en una ceremonia de entrega de premios está en duda, luego que dos ejecutivos vinculados a la compañía que posee los master de grabación de sus canciones antiguas no le dieron permiso para interpretarlas en televisión.

La intérprete y compositora de 29 años apeló a sus 85 millones de seguidores en Twitter para que la apoyen en una disputa por la propiedad de sus temas y acusó a los ejecutivos de ejercer un "control tiránico" sobre su música.



Don’t know what else to do pic.twitter.com/1uBrXwviTS — Taylor Swift (@taylorswift13) November 14, 2019

Big Machine Label Group, la discográfica que posee las grabaciones de algunas canciones de Swift, emitió el viernes un comunicado calificando su declaración como "información falsa" y negando que la compañía tenga derecho a limitar sus conciertos en vivo.

Los comentarios de Swift se dieron tras la noticia de que tenía previsto recibir el premio de "Artista de la Década" en una ceremonia de los American Music Awards. Estaba planeado que tocara varios de sus éxitos en el show.

Los ejecutivos también negaron el uso de música antigua o imágenes de conciertos para un documental que está haciendo Netflix sobre su vida, agregó.

"El mensaje que me están enviando es muy claro", dijo Swift. "Básicamente sé una niña buena y cállate. O serás castigada".



Big Machine Label Group Statementhttps://t.co/bIdnx4GVbm — Big Machine Label Group (@BigMachine) November 15, 2019

El comunicado de Big Machine Label Group agregó que Swift debe "millones de dólares y múltiples bienes a la compañía".

"Desde la decisión de Taylor de dejar Big Machine el otoño (boreal) pasado, hemos seguido honrando todos sus pedidos para habilitar todo su catálogo a terceras partes mientras promociona su actual disco, en el que no participamos financieramente", dijo el comunicado. "Taylor, el discurso que has creado no existe", agregó.

Un representante de la cantante no pudo ser contactado para realizar un comentario inmediato tras el comunicado de Big Machine.

