Tainy saca el racismo de su “Mente”

El productor musical de reggaetón, Tainy considera que después de que el mundo del espectáculo quedó detenido por la contingencia sanitaria causada por el Covid-19, los músicos necesitan adaptase y ser creativos para sacar adelante la industria musical y ayudar a todos los involucrados.

“Estamos aprendiendo a crear procesos nuevos para generar y trabajar en la música, hay muchos artistas que pueden estar tranquilos y sólo depender de las plataformas y darse ese lujo, pero para muchos los shows en vivo eran una oportunidad para obtener un ingreso económico; mientras tanto es tratar de buscar esas vías en que podamos ayudar, sacar música para que la gente pueda consumirla, viendo las diferentes maneras de lograr ingresos; qué funciona y qué no”, explicó Tainy.

El puertorriqueño también considera importante que los artistas puedan aprovechar su voz pública para transmitir mensajes y así ayudar a las personas.

“En lo que podamos ayudar siempre, nosotros tenemos una plataforma que puede llegar a más personas y eso lo debemos usar, yo trato de informarme en dónde puedo ayudar y comparto esa información, viendo si en la música podemos ayudar”.

También señaló que lo ocurrido en Estados Unidos por la muerte de George Floyd es un hecho que no se debe repetir y aboga por un cambio.

“No se puede seguir aceptando esto, ya es de años este problema, después de que está todo muy avanzado aún hay gente que está sufriendo y eso ya no se puede tolerar, debemos hacer un cambio ya”, exclamó.

El productor se encuentra promocionando “Mente”, al lado del colombiano Dylan Fuentes y los compositores y cantantes Mau y Ricky, el cual ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

“Me gusta hacer colaboraciones con otros artistas que tengan sentido y no sólo por meter a otra persona sólo por el nombre que tiene, sino que haya una conexión con otros artistas”, señaló Fuentes.

El exponente de la música urbana, así como lo hizo Tainy, también expresó su deseo porque las cosas cambien y se termine con el racismo, un problema que también viene desde la educación familiar.

“Como voz pública , sí me gustaría mandar un mensaje por las redes sociales y apoyar todo este movimiento; tengo muchos amigos afroamericanos y se trata de dar amor, desde casa me criaron así, me enseñaron a que todos somos iguales”.