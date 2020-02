Super Bowl LIV: Lady Gaga felicita a Shakira y Jennifer Lopez

El tradicional show de medio tiempo en el Super Bowl fue protagonizado por Jennifer Lopez y Shakira, el cual se ha vuelto tendencia ya que para muchos fue un buen espectáculo y superó las expectativas.

Una de las que comparte dicha opinión fue Lady Gaga, quien fue la artista encargada del espectáculo en el Super Bowl LI.

A través de sus redes sociales, la cantante de "Poker Face" mostró su emoción por presenciar el show de la colombiana y de la intérprete de ascendencia puertoriqueña.

"Jennifer Lopez y Shakira, y los demás invitados especiales estuvieron increíbles. Qué show de medio tiempo tan divertido. Bailé y sonreí todo el tiempo".

. @JLo and @shakira and all the special guests were so incredible!!! What a fun halftime show I danced and smiled the whole time. Such powerful sexy women!!!! On camera and off!!!!! Love you beautiful sexy talented women #SuperBowlHalftimeShow #SuperBowl — Lady Gaga (@ladygaga) February 3, 2020

Los comentarios dividieron opiniones, ya que mientras unos se alegran al ver el apoyo entre artistas, otros le recriminan su espectáculo y lo comparan con el de otras ediciones del juego más importante de la National Football League (NFL).

Gaga why are you lying.... n e ways stan Katy bc she has the BEST half time show https://t.co/gAW5j1cj9y — (@caIiforniahope) February 3, 2020

Fue en 2017 cuando Lady Gaga se encargó del show de medio tiempo en el Super Bowl LI, el cual de disputó en Houston. A diferencia de esta ocasión, Gaga fue la única artista que estuvo en el partido donde los New England Patriots derrotaron a los Atlanta Falcons.

En ese show, Lady Gaga interpretó un total de siete canciones, las cuales fueron "God Bless America/The Land is Your Land", "Poker Face", "Born This Way", "Telephone", "Just Dance", "Million Reasons" y "Bad Romance".

