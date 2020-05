Se unen rockeros para apoyar al Servicio Nacional de Salud con disco

Grupos de rock como The Vaccines, Wolf Alice, Foals, por mencionar algunos, unieron fuerzas y lanzarán un disco para apoyar al Servicio Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés).

Este trabajo llevará por nombre "Songs for the National Health Service" y tiene como objetivo juntar dinero para comprar equipo de protección personal para los que trabajan en hospitales en el Reino Unido.

El álbum estará compuesto de demos, covers, remezclas y canciones inéditas que serán exclusivas de este disco de vinilo.

Los intérpretes de If You Wanna dieron el anuncio a sus seguidores a través de sus redes sociales.

"La NHS no es una organización benéfica, pero necesita nuestra ayuda. Esta compilación de edición limitada con material inédito está sólo en vinilo y se enviará directamente a la campaña Hoods For Heroes para ayudarlos a comprar ventiladores".

The NHS is not a charity but it needs our help. This limited edition compilation of unreleased material is on vinyl only and will go directly to Hoods For Heroes to help aid their purchase of reusable PPE ventilators.

Order here - https://t.co/CEOZFKvYHe pic.twitter.com/dXP8F8MOZt

— The Vaccines (@thevaccines) April 30, 2020