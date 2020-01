Red Hot Chili Peppers trabaja en nuevo álbum con John Frusciante

Tras confirmarse su regreso a Red Hot Chili Peppers una década después de su segunda salida, John Frusciante debutará otra vez con la banda el fin de semana del 15 al 17 de mayo.

El concierto -se supone que presentando nuevo álbum y que por ahora es su primera fecha anunciada para este 2020- tendrá lugar en el Hangout Fest de Gulf Shores (Alabama), compartiendo cartel con Post Malone, Billie Eilish, Marshmello o Lana Del Rey.

Red Hot Chili Peppers tienen también fechas confirmadas en los festivales norteamericanos Bottlerock y Boston Calling.

En Europa, el grupo estará en festivales veraniegos en Atenas, Florencia, Landgraaf (Pinkpop) y Lyon. Ya en septiembre, formarán partel del gran festival Global Goal Live.

"Josh es un músico hermoso que respetamos y amamos", publicó la agrupación cuando dio el anuncio de John Frusciante a la agrupación. "Estamos profundamente agradecidos por nuestro tiempo con él y los innumerables regalos que compartió con nosotros", agregan los músicos, "también anunciamos, con gran entusiasmo y corazones llenos, que John Frusciante se está uniendo a nuestro grupo".

La primera vez que el músico dejó la banda fue a mitad de la gira de promoción de su álbum "Sugar Sex Magik" de 1991, y regresó seis años después para participar en las entregas de estudio "Californication", "By the Way" y "Stadium Arcadium".

En 2009 hizo una pausa prolongada y le cedió la estafeta a Klinghoffer, quien trabajó en los álbumes "I´m With You" de 2011 y "The Getaway" de 2016.

Actualmente Red Hot Chili Peppers está conformado por Antonhy Kiedis (voz), John Frusciante (guitarra), Michael "Flea" Balzary (bajo) y Chad Smith (batería).

nrv