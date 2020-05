Rammstein pospone conciertos en México hasta 2021

La espera para tener a Rammstein en México se ha hecho más larga ya que la banda confirmó que sus conciertos serán pospuestos para el 2021.

A través de sus redes sociales, los intérpretes de Ich Will dieron la noticia a sus seguidores.

"Tristemente, pero con el mejor interés en la salud y la seguridad de todos, tenemos que posponer nuestro tour por América del Norte".

Sin embargo, la banda alemana pidió a sus fanáticos que no se deshicieran de sus boletos puesto que serán válidos para las nuevas fechas.

"Estamos trabajando para reprogramar el tour en 2021, así que por favor, guarda tus boletos ya que serán respetados en las fechas del show reprogramadas".

Junto a la información, el grupo colocó una imagen en donde señalan los lugares donde se iban a presentar, incluido México.



Sadly, but in the best interests of everyone’s health and safety, we have to postpone our North America Tour. We are now working on rescheduling the tour in 2021. More information: https://t.co/PvrCAR5iiH #Rammstein pic.twitter.com/8PzOUNPqp1

— Rammstein (@RSprachrohr) May 27, 2020