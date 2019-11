¿Qué pasará en los American Music Awards 2019?

La ciudad de los Ángeles en Estados Unidos, ya está lista para recibir a todas las estrellas que han sido reconocidas por los American Music Awards 2019, como las más importantes del año.

La premiación tendrá como rostro principal a Taylor Swift, quien será reconocida con el premio “Artista de la Década” y se prevé que su actuación en los AMAs, sea una de las más espectaculares y esperadas por todos los asistentes.

Además los premios tienen como favoritos a Post Malone, quien recibió 7 nominaciones entre ellas, “Artista del año” y “Artista masculino favorito de pop/rock”.

La revelación del año para los AMAs es Billie Eilish, quien compite con seis nominaciones, entre ellas “Artista femenina favorita de pop/rock” y “Álbum favorito de pop/rock”. Su disco debut “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” vendió 170 mil copias y más de 300 mil contando las ventas digitales.

Ariana Grande ha sido nominada en los últimos seis años y en esta ocasión no podía faltar su nombre, como en la categoría “Video musical favorito” en la que compite por su video “7 Rings”, además de otras 5 nominaciones.

Le siguen Taylor Swift y a Lil Nas X con 5 nominaciones y se sitúan con cuatro Billy Ray Cyrus, Khalid y Ella Mai.

Además de la participación de Taylor Swift, la noche estará llena de sorpresas, hasta el momento se tiene confirmadas las participaciones de Camila Cabello, Billie Eilish, Christina Aguilera con A Great Big World, Green Day, el esperado retorno de Selena Gomez, Jonas Brothers, Kesha feat. Big Freedia, Dua Lipa, Lizzo que también se estrena en los AMAs, Post Malone feat. Travis Scott y Ozzy Osbourne, Thomas Rhett y Shania Twain.

SURPRISE !!! I’m also performing SEÑORITAAAA with @ShawnMendes at the @AMAs !!! Guys I can’t wait for you to see both of my

performances 8/7c on ABC SEE U TOMORROW #AMAs https://t.co/drlPnBIKzK — camila (@Camila_Cabello) November 23, 2019

La entrega 2019 de los premios estará a cargo de Ciara, quien fungirá como la maestra de ceremonias, mientras que Carole King, será la encargada de darle a Taylor Swift el galardón de “Artista de la Década”. También estarán

entregando premios Paula Abdul, Kelsea Ballerini, Tyra Banks, Billy Porter, Patrick Schwarzenegger, Heidi Klum, entre otros.

La alfombra roja también está lista para recibir a todos los invitados que lleguen al lugar, de acuerdo a la organización se estará ofreciendo un streaming en su cuenta de Twitter, en donde el público podrá ver entrevistas exclusivas con todos los artistas.

La cita musical es este domingo 24 de noviembre y se transmitirá por la cadena de televisión ABC, que es la encargada de televisar el evento, también se podrá seguir la transmisión en su web oficial. Además, la cadena TNT también la retransmitirá.



La lista de nominados es la siguiente:

Artista del año:

Drake

Ariana Grande

Halsey

Post Malone

Taylor Swift



Nuevo artista del año

Luke Combs

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Ella Mai



Colaboración del año

Lady Gaga y Bradley Cooper, “Shallow”

Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

Marshmello y Bastille, “Happier”

Shawn Mendes y Camila Cabello, “Señorita”

Post Malone y Swae Lee, “Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)”



Gira del año

BTS

Ariana Grande

Elton John

P!nk

Ed Sheeran



Video musical favorito

Billie Eilish, “Bad Guy”

Ariana Grande, “7 Rings”

Halsey, “Without Me”

Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

Taylor Swift, “You Need to Calm Down”



Artista social favorito

BTS

Billie Eilis

EXO

Ariana Grande

Shawn Mendes



Artista masculino favorito de pop/rock

Drake

Khalid

Post Malone



Artista femenina favorita de pop/rock

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift

Dúo o grupo favorito de pop/rock

BTS

Jonas Brothers

Panic! At The Disco



Álbum favorito de pop/rock

Billie Eilish, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”

Ariana Grande, “Thank U, Next”

Taylor Swift, “Lover”



Canción favorita de pop/rock

Halsey, “Without Me”

Jonas Brothers, “Sucker”

Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

Panic! At The Disco, “High Hopes”

Post Malone y Swae Lee, “Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)”



Artista masculino favorito country

Kane Brown

Luke Combs

Thomas Rhett



Artista femenina favorita country

Kelsea Ballerini

Maren Morris

Carrie Underwood



Dúo o grupo country favorito

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Old Dominion



Álbum favorito de country

Kane Brown, “Experiment”

Dan + Shay, “Dan + Shay”

Carrie Underwood, “Cry Pretty”



Canción favorita de country

Luke Combs, “Beautiful Crazy”

Dan + Shay, “Speechless”

Blake Shelton, “God’s Country”



Artista favorito de rap/hip hop

Cardi B

Drake

Post Malone



Álbum favorito de rap/hip hop

Meek Mill, “Championships”

Post Malone, “Hollywood’s Bleeding”

Travis Scott, “Astroworld”



Canción favorita de rap/hip hop

Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

Post Malone, “Wow”

Travis Scott, “Sicko Mode”



Artista masculino favorito de soul/R&B

Chris Brown

Khalid

Bruno Mars



Artista femenina favorita de soul/R&B

Beyoncé

Lizzo

Ella Mai



Álbum favorito de soul/R&B

Chris Brown, “Indigo”

Khalid, “Free Spirit”

Ella Mai, “Ella Mai”



Canción favorita de soul/R&B

Khalid, “Talk”

Lizzo, "Juice"

Ella Mai, “Trip”



Artista favorito de rock alternativo

Billie Eilish

Imagine Dragons

Panic! At The Disco



Artista favorito adulto contemporáneo

Maroon 5

P!nk

Taylor Swift



Artista favorito latino

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna



Artista favorito de música dance electrónica

Avicii

Marshmello

The Chainsmokers



Banda sonora favorita

“A Star Is Born”, Lady Gaga y Bradley Cooper

“Bohemian Rhapsody”, Queen

“Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

rad