Paco de María rompe el molde y fusiona el big band con el rock en inglés

Desde hace 15 años Paco de María comenzó a forjar una carrera en el mundo de la música jazz buscando convertirse en un representante de este género en México. Ahora no sólo ha conseguido ser reconocido como "La voz del Big Band", por la banda sonora que siempre lo acompaña, sino que ha ganado una gran número de fieles seguidores que disfrutan de sus temas.

A pesar de haberse consolidado mayoritariamente con baladas y boleros en canciones como “Todo mi corazón” y “Llévatela”, durante la pandemia se atrevió a romper esa fórmula y experimentar fusionando su esencia con la del rock en inglés de algunas canciones clásicas como “Creep” de Radiohead y “Wake me up before you go go” de Wham!

“Fue un proceso de mucho trabajo y dedicación porque el hacer que la gente reconozca la canción pero que la escuche de otra forma es complicado, sobre todo cuando grabas con tantos músicos, pero a la vez es un trabajo de mucha creatividad en el que respetamos la esencia de cada una de las canciones”, contó De María en entrevista.

El cantante de 38 años no tuvo miedo de experimentar con sonidos fuertes como el de bandas como Led Zeppelin y Depeche Mode, esta es la primera vez que lanza un disco en inglés tras cuatro álbumes de estudio que ha grabado desde 2007, lo complicado según asegura, no fue tanto el idioma como sí pausar por un momento los procesos que ya tenía aprendidos con el bolero. Ahora la intención es llegar a las generaciones más jóvenes reviviendo temas clásicos con un nuevo sonido.



“Era el momento de soltarme un poquito, de estar un poco más relajado y llegar a distintas generaciones, de arriesgarme”, afirmó. “Me estoy dando cuenta que son las canciones que conectan con las generaciones vigentes, que el bolero ya está muy explotado y aunque me encanta la verdad es que conecta con una generación y un nicho muy específico, que es gente más grande, que también es un público muy importante y por eso siempre sigo cantando las canciones del bolero que me encantan, pero era momento de bajar un poquito a las generaciones y llegar a otro tipo de gente”, agregó.

El disco que saldrá a la venta este año incluye siete canciones en inglés, entre ellas una de U2 llamada “I still haven't found what I'm looking for”, que canta a dueto con Erik Rubín, quien al escuchar el material nuevo de Paco se ofreció para hacer una colaboración.

“Está muy padre el contraste porque somos dos voces completamente distintas y con personalidades también muy diferentes, entonces al grabar fue muy divertido”, contó.



rad