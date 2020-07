"No somos una pareja perfecta, pero nos amamos": Erik Rubín

Para muchos seguidores de Erik Rubín, su matrimonio con Andrea Legarreta es una relación perfecta y de ensueño, pero el cantante comentó durante una charla con EL UNIVERSAL que no es así, sino que a diferencia de muchos, ellos siempre han luchado por mantenerse juntos.

“Creo que las relaciones humanas no son fáciles y aquí hemos tenido la fortuna de tener una buena comunicación, de seguir queriendo lo mismo, hemos pasado por momentos complicados, no somos la pareja perfecta, siempre lo hemos dicho, siempre hemos luchado por la relación. Eso refleja la vida, tienes que luchar por las cosas, tienes que trabajarlas, no dar por hecho nada”, comentó el cantante.

El cantautor compartió que la conductora de televisión es una pieza muy importante en su vida, que lo hace crecer y ser mejor cada día.

“Sin duda Andrea es una gran mujer, es alguien que me hace bien, saca lo mejor de mí y nos hemos ayudado en este camino juntos y hasta ahorita, hoy por hoy, la decisión es seguir haciéndolo, no te sé decir mañana…”, señaló.

Durante el pasado mes de abril, algunos internautas comentaron que el intérprete de “Cuando mueres por alguien”, fue frío con Legarreta cuando ella subió a sus redes una foto para conmemorar sus 20 años de matrimonio con una gran dedicatoria de amor, mientras que el cantante le respondió: “Te amo preciosa. Feliz aniversario”.

Pero en su mayoría los seguidores de la pareja, celebraron el amor que siempre han reflejado ambos a través de los años.

“Lo que sí, es que tampoco nuestra misión es andar diciendo que somos la pareja perfecta, si nos amamos, si tenemos nuestras cosas, si tenemos nuestros momentos complicados, pero hemos luchado por ellos y al día de hoy estamos juntos”, profundizó.

El cantante se encuentra promocionando su nuevo sencillo “Aire y fuego”, el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

