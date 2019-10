My Chemical Romance está de regreso y anuncia fecha

Para todos los fans que gustan vestir de negro, usar delineadores y cortarse las venas con galletitas de animalitos, pueden saltar de alegría porque My Chemical Romance está de regreso.

La banda de Newark, New Jersey anunció su reunión, tras 6 años de separación, y utilizó su cuenta de Twitter para dar a conocer esta noticia que inmediatamente sus fans están celebrando

Gerard Way, Frank Iero, Mikey Way, Ray Toro, Bob Bryar, Matt Pelissier, James Dewees subirán a un escenario nuevamente y será el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, California el que pisen en un show que al parecer será único.

Like Phantoms Forever...

Tickets on Sale Friday 11/1/19 at 12:00 PM Pacifichttps://t.co/2YL9zhCflN pic.twitter.com/X4BMzRUBqT

— My Chemical Romance (@MCRofficial) October 31, 2019