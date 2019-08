Fans de Tool celebran llegada de la banda a Spotify y otras plataformas de streaming

La espera ha sido tan larga como siempre con Tool pues, no en vano, recordemos que la banda estadounidense ha tardado 13 años en anunciar el que será su nuevo disco.

Esta quinta entrega llevará por título Fear inoculum y estará a la venta el próximo 30 de agosto.

Desde este viernes todo el catálogo del grupo comandado por Maynard James Keenan está al fin disponible en todas las plataformas: Apple Music, Spotify, Amazon Music, iTunes, YouTube Music, Pandora, Google Play, Deezer, iHeart Radio, Soundcloud y Tidal.

Mientras esperan su nueva obra, sus fans pueden ya escuchar en streaming sus cuatro discos hasta la fecha: Undertow (1993, Zoo/BMG/Volcano), Ænima (1996, Zoo/BMG/Volcano), Lateralus (2001, Volcano II/Tool Dissectional) y 10.000 Days (2006, Volcano II/Tool Dissectional).

La llegada de Tool a las plataformas digitales ha causado revuelo en redes sociales y sus seguidores han compartido su felicidad por poder escuchar por fin sus discos a través de la red.

Varios usuarios aprovecharon para mostrar su sorpresa a través de memes, gifs y comentarios ingeniosos.



-¿Y que vas a hacer el fin de semana?

-Voy a viajar.

-¿Ah sí? ¿Donde?

-We'll ride the spiral to the end #TOOL #ToolenSpotify pic.twitter.com/QEfmzlq51E

— Genaro (@genaroman28) August 2, 2019