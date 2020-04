Millennials vuelven rey a Luis Miguel de música en streaming

Luis Miguel arrasa en la era digital como lo hizo a finales del siglo pasado. Y juston son los millennials quienes escuchan más al "Sol de México" y son los temas “Ahora te puedes marchar”, “La incondicional”, “Culpable o no (Miénteme como siempre)” y “Hasta que me olvides” los que no pueden faltar en sus listas de reproducción.

De acuerdo a Spotify son las personas entre 23 y 34 años de edad los que suman el 46 por ciento de reproducciones del cantante, mientras que los oyentes de más de 45 años representan el 37 por ciento.



Luismi cuenta con alrededor de 30 producciones discográficas, de las cuales ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y ahora se posiciona como uno de los artistas que más seguidores tiene en las plataformas digitales.

Son 50 millones de oyentes los que ha acumulado el cantante desde la aparición de Spotify y suma 4.9 millones de seguidores alrededor del mundo. México es el país que encabeza el primer lugar durante el último año, seguido de Estados Unidos, Argentina, Chile y Perú.

Después de que se estrenara “Luis Miguel: la serie” durante el 2018, el aumento de sus seguidores fue eminente, así como los streams que se dispararon a un 152 por ciento durante las 13 semanas que estrenaron capítulos. Fue “Culpable o no (Miénteme como siempre)” la predilecta de todos los usuarios de plataformas digitales.

El ídolo de muchos mexicanos, se encuentra festejando sus 50 años de vida y millones de personas se han acordado de él poniéndose a escuchar sus canciones durante esta cuarentena por el Covid-19.

Durante el último mes, en la Ciudad de México, más de un millón de seguidores escucharon sus canciones; le sigue Guadalajara con más de 463 mil, Puebla con más de 273 mil, y Monterrey con aproximadamente 260 mil. La otra ciudad que alcanzó estas cifras fue Santiago de Chile con más de 391 mil oyentes.

