Manuel Medrano no va con la moda

"No soy de quedarme en un sólo género y hacer lo que está de moda", afirma Manuel Medrano, quien en su nueva canción experimentó mezclando géneros como el disco, pop y funky.

El tema, que lleva por título "Cielo", es una colaboración con el productor Nile Rodgers, creador de clásicos como “Let´s Dance” de David Bowie, “Like a Virgin” de Madonna y más recientemente “Get Lucky” de Daft Punk. Para Medrano trabajar con Rodgers significa cumplir un sueño.

"Escribí la canción a principio de año y luego pensamos en Nile Rodgers para producirlo, se la envié y le gustó la canción y con todo esto nos tocó trabajar por email, fue un gran momento para saber que somos mucho más grandes que nuestras adversidades, hubo tanta conexión que fue como si hubiéramos estado juntos en el estudio", contó

La idea que formó junto a Rodgers tiene la intención de hacer un trabajo atemporal, que produzca la sensación de volver en el tiempo, pero a la vez estar escuchando música muy contemporánea y sobre todo, que se disfrute el sonido de los instrumentos grabados.

"Yo siempre he hecho música por diversión, yo no sé cuál es la música comercial y cuál no, pero sigo haciéndolo desde el principio por diversión, experimentando con los sonidos, haciendo la música que me gusta y en un proceso creativo de encontrar música que, por el contrario no haga parte del panorama musical, es como una necesidad, yo creo canciones basado en esa necesidad que tengo de escuchar algo que nunca antes he oído", detalló.

El sencillo forma parte de su nuevo álbum, dedicado al amor y las emociones propias, mismo que ha estado trabajando desde antes de la pandemia y en el que asegura incluirá otras colaboraciones importantes.

"Nos hemos arriesgado a sacar canciones en estos momentos tan difíciles pero es importante que las personas también encuentran ese refugio en la música. Nunca he trabajado la música pensando en los likes y en los views sino que es un momento en el que estamos haciendo música por satisfacción propia, por esa necesidad artística y luego para que la gente pueda encontrar refugio en momentos difíciles", agregó el intérprete colombiano.