Litto Nebbia regresa renovado a México, después de 16 años

Litto Nebbia vuelve a México para contar su historia a través de "Una Mirada".

El cantante, compositor y músico argentino, Félix Francisco Nebbia Corbacho, fundador de la banda Los Gatos, regresa a México compartiendo su nueva biografía titulada: "Una mirada. Reflexiones y anécdotas de la vida", presentándola el 12 de marzo en la Feria del Libro en la Universidad de Nuevo León.

En este libro, Nebbia habla sobre algunas anécdotas que han formado parte de su carrera musical, reflexiones, asuntos sensibles y reflexivos que han convertido al músico sudamericano en el cantante que hoy en día es.

"Con este son dos libros que tengo, lo que hace especial a este libro es que son historias escritas por mí, lo que he vivido y lo que me ha hecho llegar hasta donde estoy”.

Hace 20 años comenzó a escribir "Una Mirada", iniciando con crónicas que con el tiempo comenzó a afinarlas, poniéndoles el sello de Litto Nebbia.

“Un día comencé a escribir crónicas y después las hice a mi estilo, las refiné y posteriormente le pedí a un amigo que me ayudara a publicarlas, me ayudó, me anime a hacerlas y ahora tendré la dicha de presentarlas en Nuevo León, México”.

Nebbia afirma que cuando se trata de escribir, expresarse y crear, necesita de máxima concentración pero también se inspira en lo que pasa a su alrededor y asegura que eso no fue impedimento para que él compusiera música durante las dictaduras militares que le tocó vivir en Argentina, a pesar de que fue aterrador cree que uno debe tener claro sus ideales y seguir adelante.

Se siente dichoso de que su música ha logrado entrar en tierras mexicanas, a pesar de que tuvo oportunidades de producir en otros países como España, Brasil, Estados Unidos, entre otros, el decidió comenzar en México, a pesar de que fue difícil dejar su país comenta que ha sido una buena decisión y considera México como su segunda patria.

“Es muy doloroso tener que dejar tu tierra porque te obligan, y encima sin saber cuál es la razón, pero el mexicano es de buen corazón y excesivamente solidario. Siempre me ayudó y me protegió. Puedo decir que ha sido mi segunda patria, por el afecto y la comprensión que encontré, aparte de los muy buenos amigos que he hecho.”

De igual manera, Ediciones Pentagrama grabará dos discos de él, que serán una antología especialmente para México, se trata de "Los Gatos, 50 años de rock argentino", selección de los temas más exitosos de los discos originales del grupo de adolescencia de Litto; el otro álbum es de su autoría: "Litto Nebbia, sólo se trata de vivir, 40 aniversario".

Litto Nebbia se estará presentando en México, el 5 de marzo en la Universidad de Aguascalientes, el día 14 en La Tumba de Monterrey, el 16 en el Foro El Tejedor y el 19 en el Multiforo Cultural Alicia, de la Ciudad de México.

