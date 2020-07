La Orquesta Pérez Prado se prepara para su primer concierto virtual

Los integrantes de la Orquesta Pérez Prado se están preparando para realizar su primer concierto de manera virtual. Si bien ha sido complicado por las características del ensamble esperan que su música llegue a los hogares de sus fans, esta vez a través del streaming.

"Todo ha sido muy diferente desde el ensayo, ahora tenemos que tener la distancia de metro y medio entre cada compañero y es una orquesta muy grande, somos 15 músicos y 4 bailarinas entonces es bastante complicado organizar un ensayo de esta magnitud", comenta el director de la Orquesta, Israel Garnica.

El grupo se presentará el próximo 23 de julio en el Pepsi Center pero en esta ocasión su público no podrá acudir al recinto a causa del Covid-19 por lo que el show se transmitirá online. Si bien relata que la logística es complicada también tienen expectativas al contar con invitados como Rubén Albarrán de Café Tacvba.

"Algo tenemos que aprender de esto y a todos nos pasa que llega un momento donde piensas que estamos viviendo un momento a nivel mundial", dice el director.

"Extrañamos el contacto con la gente; va a ser raro pero la emoción y la entrega tiene que ser igual", resalta.

Música para todos. Israel considera que los temas de la Orquesta no tienen edad y tanto el público mayor como el joven puede disfrutarlos. Recuerda que por ejemplo el año pasado en el festival Vive Latino los chavos bailaban con su música.

"La música de Pérez Prado es atemporal, es una música que ya tenemos bien arraigada en nuestro país. ¿Quién no conoce 'Qué le pasa a Lupita' o el 'Mambo número 5'? tantos temas que a lo menor no sabes ni quién es o cómo se llama pero en alguna fiesta los has escuchado".

En el show del 23 de julio a las 20:30 horas contarán además con la participación de Pipo Rodríguez, ex vocalista de Los Ángeles Azules. El evento forma parte de la iniciativa para la Reactivación del Entretenimiento y la Música en México.

