La banda MS de Sergio Lizárraga lo hizo. Este 2020 se convertirán en uno de los grupos mexicanos que representen la música regional en uno de los festivales más importantes de música: Coachella.

Con este hecho, los intérpretes de "No me pidas perdón", "Por mí no te detengas" y "Tu postura", se suman a agrupaciones como Los Ángeles Azules, Café Tacvba, El Gran Silencio, Caifanes, entre otros que han prendido en Indio, California con su música

"Estamos emocionados porque hace unos años jamás hubiéramos pensado que esto iba a pasar, también es mucho compromiso porque queremos dejar un buen sabor de boca", declaró Oswaldo Silvas, quien es uno de los vocalistas, a EL UNIVERSAL.

La agrupación nacida en Mazatlán, Sinaloa, en 2003, tendrá dos participaciones en dicho festival, la primera será el 12 de abril cuando también pisarán el escenario artistas de la talla de Lana del Rey, Fatboy Slim, Frank Ocean, entre otros.

Su segunda participación será el 19 del mismo mes y la duración de cada una de sus presentaciones aún está en veremos.

Afortunadamente, dicen, ellos van con el cariño que han recibido de la gente luego de que se revelara su nombre en el cartel y los han felicitado por todos lados tanto sus fans como también aquellos que no son seguidores del género, ya que asegura el vocalista "sienten orgullo de la MS de Sergio Lizárraga lleve el regional mexicano al festival".

"Iniciamos este 2020 con muchas sorpresas, con noticias que hemos recibido muy agradables, tenemos nuevos sencillos que se lanzan en febrero y vamos conquistando poco a poquito a la gente", agregó Silvas.

También señaló que en febrero lanzarán dos sencillos, algo que nunca antes habían hecho, por lo que esperan que el público reaccione de manera positiva.



Casi lista, canción inédita con Snoop Dogg

Silvas adelantó que en breve, la gente también podrá conocer el resultado de su colaboración con el rapero Snoop Dogg, que se dio gracias a un video en el que se le ve escuchando a la MS.

Poco a poco, contó, se fueron dando las cosas entre ellos y gracias a su mánager la canción ya está en preparación, sólo falta que Snoop grabe su parte y listo.

"Habrá sonidos del regional y algo romántico. Es un tema inédito y esperemos que en unos meses salga", comentó.

Este año, además, la banda MS tiene dos nominaciones a los Premios Lo Nuestro, que hasta ahora les ha dado 5 galardones. La agrupación está nominada como Grupo o Dúo del Año-regional y Canción del año-regional por su canción "Por siempre mi amor".

