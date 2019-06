La Banda Bastön se inspiró en internet para su nuevo álbum

La Banda Bastön, con el tema de las redes sociales en sus canciones, quiere concientizar al público, sobre las cosas buenas o malas que pueden ocasionar dependiendo su uso, también apoyan la calidad y no la cantidad de los que se escucha en las plataformas digitales.

“Tocamos como el tópico de las redes sociales, los likes, los ceros y unos de la computación, va como más la onda filosófica de señalar eso, el decir está pasando esto, no sabemos si es bueno o es malo, pero es algo que hay que traer a la conversación para concientizar de lo que está pasando”, comentó Dr. Zupremme en entrevista con EL UNIVERSAL

El músico considera que gracias a las redes sociales, puedes tener al alcance todo, pero no todo lo que se ve o dice es fiable, “ahora en la música puedes tener lo que está haciendo un artista de primera mano, sin intermediarios, un artista ahora hace una canción y al otro día tu ya la tienes disponible en tu teléfono, pero por otro lado no te puedes fiar de una noticia, de una foto, entonces tiene sus los lados”.

Considera que la parte buena en las plataformas digitales, es que ya no hay ejecutivos de disqueras que te obliguen a escuchar a los artistas que tenían, ahora ya no se necesita una disquera para hacer música.

“Ahorita estamos viviendo una especie de democratización del consumo de la música, porque quien sea puede hacer una rola y subirla y como no pasa nada, puede que sea un mega hit, es la parte conveniente, porque ya no hay ejecutivos detrás que decide de lo va a escuchar la gente”.

Pero no por tener el espacio y la oportunidad de subir a las plataformas digitales todo, pasa desapercibida la calidad de lo que se hace.

“Puede ser una canción horrible, que está muy mal hecha, sin técnicas ni nada y puede ser un súper mega éxito, por cosas que no alcanzamos a entender, creo que como artista es nuestra responsabilidad poner lo menos de nosotros a disposición de la gente, tienes que competir con calidad, porque están surgiendo cosas que no conoces, lo que no te esperas, entonces tienes que hacer lo mejor, esperando que pase lo mejor”.

La Banda Bastön presentará su nuevo disco "Etcétera" en el Teatro Metropólitan el próximo domingo 23 de junio, “yo espero que sea una noche tan importante para la gente que vaya, como para nosotros, es la primera vez que tocamos ahí y que habrá verdadero hip hop en el Metropólitan”.