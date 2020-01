José Manuel Figueroa se encuentra bien tras caerse del caballo

El cantante José Manuel Figueroa sufrió una aparatosa caída de su caballo, al reventarse la montura durante el concierto que ofreció en Texcaltitlán, Estado de México.

Mediante su redes sociales el intérprete de "Un ángel expulsado del paraíso" difundió el video en el que se aprecia el momento exacto en el que pierde el equilibro y se cae del caballo.

Sin embargo, el también compositor tomó con calma lo ocurrido y continuó con el espectáculo, en el que una vez más se llevó los aplausos y se ganó el cariño del público.

El video que subió a sus redes sociales el hijo del prolífico cantautor Joan Sebastian lo acompañó con un emotivo mensaje, en el que dejó claro que se trató de un accidente sin mayores repercusiones.

"No cae el que no se sube, desgraciadamente reventó la montura, nada más que hacer, levantarse, sacudirse y entregar el corazón al público, accidente en Texcaltitlán, Estado de México, 1 de enero... Lo bueno es que mi caballo el Gardel me hizo caso y se tranquilizó al escucharme, ahí vuelvo a comprobar que los animales aprenden con cariño, No con golpes... Te amo Gardel, gracias por cuidarme", escribió José Manuel.

En las imágenes también se aprecia a José Manuel cuidándose de no ser golpeado por el caballo, que también perdió el control, pero al escuchar la voz del cantante se tranquilizó de inmediato.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar en las redes sociales, ya que de inmediato le escribieron lindos mensajes en los que le expresaron su cariño y apoyo.

