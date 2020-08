J Balvin revela que tiene Covid-19; ya se recupera

“A mí me tocó y me tocó bien duro” fueron las palabras de J Balvin, al revelar durante la transmisión de los Premios Juventud que se contagió de Covid-19 con el propósito de mandar un mensaje a sus seguidores sobre la veracidad del virus.

El reggaetonero comentó, desde una grabación hecha desde su casa en la ciudad colombiana de Medellín, que actualmente se está recuperando, pero lamentablemente ha vivido días difíciles y muy complicados a consecuencia de la enfermedad.

“…en este momento estoy saliendo apenas del Covid-19, han sido unos días muy difíciles, muy complicados, a veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó y me tocó bien duro, así que enviando un mensaje a todos los que me siguen, a toda la juventud, a la gente en general, que se cuiden, que se protejan, que esto no es un chiste, que hay tantos cuentos mediáticos, el virus como tal si existe y es muy peligroso, así que cuídense mucho, les mando un abrazo muy grande…”, comentó el colombiano.

Durante las premiaciones, el cantante fue reconocido con una estatuilla, por el mensaje del video musical de su canción "Rojo", que cuenta la historia de un hombre que muere en un accidente automovilístico, causado por estar más atento al celular y tratar de enviar un mensaje de texto, mientras se dirigía al hospital para presenciar el nacimiento de su hija.

