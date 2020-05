La década de los 90 marcó un parte aguas en la historia de Iron Maiden. Después de gozar del éxito que significó "Seventh Son of a Seventh Son" en 1988, el guitarrista Adrian Smith salió de la banda y fue remplazado por Janick Gers.

Con su nuevo integrante lanzaron "No Prayer for the Dying" en 1990, el cual significó un fracaso en ventas y no superó la expectativa de su antecesor.

Ante esto, el grupo se puso a trabajar en lo que sería su noveno disco y el 11 de mayo de 1992 salió a la luz "Fear of the Dark".

También lee: Iron Maiden no ofrecerá conciertos hasta junio de 2021

Lo primero que llamó la atención fue que por primera vez la portada no contaba con su mascota Eddie.

Esto se debe a que Derek Riggs, quien creó al famoso personaje, fue sustituido por Melvyn Grant.

También lee: Primer disco de Iron Maiden cumple sus 40 primaveras metaleras

En este trabajo, Iron Maiden mostró un sonido más oscuro a comparación de sus materiales anteriores.

Gracias a temas como "Be Quick or Be Dead", "Afraid to Shoot Strangers" y "Wasting Love", el disco se consolidó como uno de los mejores de Stev Harris y compañía.

Pero fue la canción que da el nombre al disco el más representativo puesto que la banda la interpreta en cada una de sus presentaciones.

"Fear of the Dark" cerró un ciclo en Iron Maiden ya que fue el último que contó con Bruce Dickinson como vocalista, quien salió al grupo al terminar la gira mundial.

También lee: Nicki Minaj supera a Beyoncé en su batalla de remixes en TikTok ​​​​​​​



al