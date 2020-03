Idol S.Coups vence la ansiedad y regresa a SEVENTEEN

El líder de la boyband, Idol S.Coups, está de regreso después de sufrir un grave caso de ansiedad.

Choi Seung-cheol, mejor conocido como S.Coups, integrante de la boyband surcoreana de K-POP, regresa a los escenarios después de haber tomado un tiempo debido al grave caso de ansiedad que padecía, recordemos que en 2019 a través de un comunicado el joven decidió retirarse temporalmente para recuperar su salud y regresar renovado.

Después de poco más de 3 meses de que el idol estuvo ausente, SEVENTEEN publicó una foto en su cuenta de Twitter, en donde se puede observar a S.Coups muy sonriente y feliz de poder regresar a la boyband.

[17'S 쿱스] Say the name, SEVENTEEN! pic.twitter.com/43mhNlFA8d

— 세븐틴(SEVENTEEN) (@pledis_17) March 3, 2020