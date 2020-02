Harry Styles cumple 26 años; estos son sus logros en una década

El cantante británico Harry Styles celebra su cumpleaños 26 y con esto marca una década desde la primera vez que apareció ante el ojo público.

Originario de Redditch, Reino Unido, Styles audicionó en la versión británica del programa “The X Factor”, logrando pasar las primeras rondas, sin embargo, no fue seleccionado para quedarse entre los concursantes en su categoría; pese a esto, no fue lo último que se logró ver del futuro compositor.

Pasando a la competencia junto a otros cuatro chicos que estaban en la misma situación que él, Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, fueron colocados en un grupo, al que posteriormente se le conocería como One Direction, una de las boybands más importantes y exitosas que el programa dio a conocer, marcando el inicio de su carrera artística.

Estas son algunas de las facetas por las que que el famoso británico Harry Styles, ha pasado durante una década:

Como cantante:

Styles tiene en total 5 discos de estudio grabados con la agrupación One Direction, que tuvo un periodo activo desde el 2010 hasta finales del 2015, posteriormente anunciaron un descanso de 18 meses de duración, sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado su regreso. Como solista, tiene dos discos, “Harry Styles” como su álbum debut lanzado en el 2017 y “Fine Line” del 2019. Ambos se colocaron entre las listas de popularidad y en los primeros puestos en ventas de todo el mundo. Con su primer álbum llegó una gira mundial dividida en dos partes, “Harry Styles: Live on Tour” que duró desde el 19 de septiembre del 2017 y culminó el 14 de julio del 2018 en Los Ángeles, California; mientras que su segunda gira “Love on Tour” contará con 73 conciertos y comenzará en el mes de abril en Reino Unido. Styles tendrá tres conciertos en México, donde visitará Monterrey en al Arena Monterrey, Guadalajara en Arena VFG y Ciudad de México en el Foro Sol, que será el recinto con mayor audiencia en el que se ha presentado como solista en concierto actualmente.

Como actor:

Durante el año 2016, el cantante desapareció por un largo e indefinido periodo de tiempo, los rumores sobre una supuesta participación de Styles en una película del director Cristopher Nolan empezaron a surgir y ganar fuerza con rapidez, poco tiempo después se confirmó que el británico sería parte del elenco seleccionado por Nolan para su siguiente película, “Dunkerque”. Al igual que los demás miembros del reparto; el compositor audicionó para conseguir el papel de “Alex”, un soldado que se encuentra atrapado en las playas de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, y aunque su participación en el filme pudo haber sido una estrategia de marketing, Nolan asegura que cuando le dio el papel a Styles, desconocía que tan conocido era el rostro del compositor.

“No estaba consciente de que tan famoso era Harry. La verdad es que lo elegí porque quedaba maravillosamente en la parte y verdaderamente se ganó su lugar en esa mesa”, respondió Nolan durante una entrevista.

Como modelo:

El músico en diversas ocasiones, destacaba en las alfombras rojas o eventos por sus atuendos volátiles y decisiones del mundo de la moda poco convencionales, pero esto logró que la estrella del pop llamara la atención de las casas de alta costura, entre ellas, la marca italiana Gucci y su director creativo, Alessandro Michelle, quien poco tiempo después de coincidir con Styles, lo integró como modelo de la marca, Styles en la actualidad es el rostro de más de tres campañas de la ropa de diseñador, además de un perfume unisex.







Como compositor:

A lo largo de su carrera como cantante, Harry Styles escribió diversas canciones para One Direction, aunque en su mayoría sus compañeros también eran colaboradores activos de éstas, más tarde los discos de la boyband comenzaron a llenarse con autorías del compositor y en más de una ocasión vendió su trabajo a artistas mundialmente conocidos, entre la lista de ellos, se encuentra la estadounidense Ariana Grande, para la que escribió “Just A Little Bit Of Your Heart” que forma parte del segundo disco de la cantante.

Actualmente, Styles cuenta con 22 canciones acreditadas bajo su autoría en los dos discos de estudio que ha lanzado al mercado.





Este es el recuento de algunas de las facetas que el cantante ha mostrado a lo largo de 10 años de carrera artística.

¡Feliz cumpleaños, Harry Styles!

