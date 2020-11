BTS recibió su primea nominación al Grammy, un logro muy esperado para la banda de surcoreana que ha estado cambiando el panorama global del pop con canciones que marcan récords y seguidores incondicionales.

Los críticos dicen que la nominación del martes de la banda de K-pop demuestra su creciente presencia e impacto en la industria pop estadounidense.

“El K-pop, representado por BTS, ha ingresado al sancta sanctorum, los Grammy”, dijo Kim Youngdae, un crítico musical en Seúl y autor del libro “BTS: The Review”. Calificó la postulación de “histórica” y dijo que la banda “se ha forjado su propio espacio y ha logrado colarse”.

La pandemia quizás contribuyó inesperadamente al añorado reconocimiento de la Academia de la Grabación.

“Antes (de la pandemia), los artistas que iban a Estados Unidos cantaban en emisoras de radio, conciertos y escenarios en vivo, pero esto incluía una variedad de limitaciones, incluyendo de tiempo y espacio”, dijo Kim Do Heon, editor en jefe de la revista musical online IZM. Kim dijo que la incrementada presencia de BTS en internet durante la pandemia -- a través de frecuentes interacciones en redes sociales y conciertos virtuales pagos -- habría contribuido a su éxito global y llevado a la nominación.

La banda de chicos compuesta por J-Hope, RM, Suga, Jungkook, V, Jin y Jimin competirá por el premio a la mejor interpretación pop de un dúo o grupo en la 63ra entrega anual de los premios Grammy con su canción completamente en inglés, “Dynamite”, que llegó a encabezar la lista Hot 100 de Billboard este año.

La competitiva categoría incluye a artistas como Taylor Swift con Bon Iver y Lady Gaga con Ariana Grande, además de J Balvin, Bad Bunny y Tainy con Dúa Lipa por su éxito “Un día (One Day)”. Los Grammy no tienen un apartado de K-pop y recientemente cambiaron el nombre del de mejor álbum de world music por mejor álbum de música global para hacerlo más “moderno e inclusivo”. La academia dijo que el nuevo nombre “simboliza un distanciamiento de las connotaciones de colonialismo, folclóricas y ‘no americanas’ que el término anterior representaba”.

Tras el anuncio de la nominación, BTS subió videos a su cuenta oficial de Twitter, que tiene más de 30 millones de seguidores, mostrando a sus cuatro miembros reaccionar a la noticia saltando de un sofá y gritando “¡Sí!” y “¡BTS!”.

El septeto siempre ha expresado su deseo de llegar a los Grammy. “Lloraría si recibimos un premio”, dijo J-Hope la semana pasada en una conferencia de prensa para presentar su nuevo álbum, “BE”.

La banda de chicos más popular del momento ha participado en la ceremonia, presentando algún galardón o cantando unos minutos en el escenario. Pero la Academia de la Grabación nunca la había nominado mientras hacía historia como la primera de su país en llegar al No. 1 de la lista Hot 100 Billboard y ganar premios como los MTV a los Videos Musicales y los American Music Awards desde su humilde debut en 2013.

Sus dedicados fans alrededor del mundo, conocidos como ARMY, estuvieron por años pidiendo que la nominaran al Grammy. Ahora dicen que la nominación los hace sentir que son tomados en cuenta.

