Fanko: menores no deberían escuchar canciones misóginas

Jaffo Lara vocalista de Fanko considera que es muy triste que los menores de edad estén escuchando, bailando y cantando canciones que denigren a la mujer, como algunas existentes en el reggaetón, es por ello que se sienten con la responsabilidad de hacer música inspiracional y llena de buena vibra.

“Hay muchas propuestas de mucha música, una fusión de todos los géneros, ahora un Vive Latino lo cierra Bronco y el reggaetón está siendo muy criticado por sus letras misóginas, que están fuera de lugar. Si somos raza cachonda, bailadores y este género está bombardeando, porque tiene un ritmo que te hace bailar, pero me da mucha tristeza cuando una niña de seis años está cantando algo como ‘vamos a perrear’, ‘mueve el culo’ y se aprenden las letras completas y es una realidad y están todo el tiempo en las redes, en el radio...”, dijo el músico a EL UNIVERSAL.

El también compositor recalcó que está en contra de todas aquellas letras, no importando el género musical, que desprestigien y ofendan a la mujer.

También lee: "Que hablen, que digan": Mario Bautista sobre acusaciones de abuso sexual

“Yo abrazo todos los géneros, toda la música, pero que no denigren a la mujer y que no estén haciendo que el cantante, por querer demostrar su poder, su machismo, haga canciones de esta manera, no estoy tan de acuerdo con estas letras”, afirmó.

“Cada quien sabe lo que hace”, comenta Jaffo, pero también opina que hay una responsabilidad de los padres de familia, de hablar con sus hijos, de cuidar que es lo que ven y escuchan, especialmente en las redes sociales.



Foto: cortesía

“Nosotros tenemos esa responsabilidad, no se trata de elevar nuestros egos, de llenar nuestros bolsillos, de sentirnos poderosos, ni sentirnos rockstar, la gran misión como artistas es inspirar al algo poderoso, mágico y esto sucede siendo congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que cantamos y ahora con las redes sociales ser transparentes”, señaló.

La banda está promocionando su nuevo sencillo llamado “Flores”, que ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales, es una canción que el vocalista compuso para su esposa y que después de cuatro años decidieron sacarla a la luz.

También lee: Ana Belena enfrenta cuarentena embarazada

“Salió en este momento preciso, porque es un cariñito al corazón, es un abrazo al alma, para nuestro público, es un respiro de amor, en donde nos damos cuenta que guardados en casa, es donde surge la magia. El planeta se está dando un espacio y nos sirve para ver quiénes somos realmente y bueno esta canción puede ser una melodía que puede transmitir energía para inspirarnos y encontrar lo mejor de sí”, explicó.

También planean que a mitad de este año puedan lanzar su disco, el cual quieren que sea gratuito y esperan que también lo puedan sacar en vinilo y en cassette.

“La época del vinil y cassette estuvo padrísimo, el sonido en el acetato se escucha súper chido, en el cassette el sonido nuca se va a escuchar igual, cada vez que lo pones va teniendo como un calentamiento la cinta, que hace que se escuche muy bien”.

fjb